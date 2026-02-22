El Ourense CF cae en Guadalajara y se acerca al descenso (1-0)

El Ourense CF vistaba este domingo Guadalajara en un partido donde quería sumar tres puntos más para conseguir su segunda victoria consecutiva y mantenerse fuera de los puestos de descenso. pero cayó derrotado. Los de Dani Llácer llegaban tras ganar al Mérida poniendo fin a la racha de un mes sin ganar pero no pudieron sacar algún punto en el Pedro Escartín, complicándose la vida.

La primera parte comenzó con un Guadalajara más activo que los de Dani Llácer buscando adelantarse cuanto antes frente a los ourensanos que marcan los puestos fuera del descenso. El conjunto alcarreño intentó y a los dos minutos ya tuvo que intervenir Alberto Sánchez para alejar el peligro.

Con el paso de los minutos el guión era el mismo, los locales más necesitados buscaron adelantarse en el marcador sin suerte pero llegando con peligro a la portería de Alberto Sánchez. Dani Llácer tuvo que realizar un cambio antes de la media hora de juego cuando César Moreno tuvo que abandonar lesionado el terreno de juego para dar entrada Yuste.

La más clara de la primera mitad fue para los locales, Hugo Sanz salvó en línea de gol el disparo cruzado de Neskes que ya había superado a Alberto Sánchez. Con el 0-0 se llegó al descanso pero los locales con mejores sensaciones que un Ourense CF que de ganar pondría tierra de por medio con el descenso una jornada más.

La segunda mitad comenzó con un Ourense CF más activo intentando igualar la intensidad de los de Juanvi Peinado pero sin llegar con mucha claridad a la portería rival. EL Guadalajara se mantuvo igual llegando con cierto peligro al área de Alberto Sánchez.

Con el paso de los minutos el Ourense CF se replegó dando por bueno el empate en Guadalajara y eso terminó pasándole factura. Unax Eulade cabeceaba a gol un centro de Amigo, culminando una contra tras un córner desaprovechado por el Ourense CF.

Con el 1-0 se llegó al final y los de Dani Llácer se complican su lucha por el descenso. La próxima semana el duelo ourensano ante el Arenteiro marcará gran parte de la temporada para alguno de los dos conjuntos.