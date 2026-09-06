El Ourense CF debuta en casa ante el CD Basconia

El Ourense CF comienza este domingo, a las cinco en O Couto, una nueva temporada en Segunda Federación. Lo hace con un equipo totalmente nuevo y en el que, salvo el delantero Íker Punzano, que sigue de la temporada pasada, el resto son todos nuevos, incluido el técnico vigués Jorge Cuesta. Un equipo que todavía está en construcción y al que esta misma semana llegaron dos nuevos jugadores, Miguel Cera y Mario Jorrín, ambos con experiencia en Primera Federación y que le deben dar un salto de calidad y experiencia. Y no serán los últimos, porque desde la secretaría técnica están a la búsqueda de un delantero.

La pretemporada, aunque siempre se dice que vale para poco más que conjuntar los equipos, que los jugadores se conozcan y asimilen lo que los entrenadores quieren, no ha sido en cuanto a resultados demasiado buena. Eso sí, en los partidos han conjugado buenos minutos con otros en los que le costaba más. Ante tanta cara nueva es importante el paso de las semanas para que todos estén más conjuntados.

Para este partido, el técnico ourensano tiene dos dudas importantes: Facu Ballardo, que ya no jugó el último partido amistoso por unas molestias musculares podría descansar para acabar de recuperarse. También es duda Jesús Cambil, que al principio de la pretemporada se rompió un dedo de un pie y apura su recuperación. El resto de jugadores están todos disponibles.

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Jorge Cuesta, entrenador del Ourense CF: “Llegamos bien y con ganas”

El técnico ourensano, Jorge Cuesta, afirmaba en la previa del partido que espera un partido incómoso: “Nos vamos a enfrentar a un filial, con todo lo que conlleva. Seguro que físicamente llegan muy bien porque son gente joven, tienen un ritmo alto de balón y tienen margen de mejora que con el paso de las jornadas seguro que van a más. También sabemos que tienen desparpajo, calidad y atrevimiento y también que son combinativos y que tienen gente rápida en las transiciones”. Tiene claro que los suyos, “pese a que nos falta conjunción, cada semana vamos a más y creo que llegamos bien, con ganas e ilusión de tratar de sumar la primera victoria y darle la primera alegría a nuestros aficionados, en nuestro campo, en el que también será importante que nos hagamos fuertes”.