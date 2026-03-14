El Ourense CF empata en el derbi gallego ante el Racing de Ferrol (1-1)

El Ourense CF se enfrentaba en O Couto al Racing de Ferrol en un derbi gallego de Primera Federación con mucho en juego. Los de Dani Llácer debián anar para seguir fuera de los puestos de descenso tras la derrota de la jornada anterior pero solo pudieron sacar el emapte. El equipo ferrolano debía ganar para volver a pelear por los puestos de play off.

El partido comenzó con el homenaje a Miguel Prado y Jerin Ramos por sus cien y doscientos partidos con la camiseta del Ourense CF. Fue el Racing de Ferrol quien dominaba la posesión del balón pero sin llegar a poner en peligro a Álvaro Ratón. El Ourense CF con su bloque defendía e intentaba llegar con peligro a la meta de Parera.

Fue en el minuto 19 cuando llegó el gol visitante. Álvaro Giménez aprovechó el despiste de la zaga local para adelantar a los suyos tras el centro de Álvaro Ramón. Buscó reaccionar el Ourense CF pero el disparo de Raúl Hernández en jugada ensayada era rechazado por la defensa ferrolana. Luego de nuevo el extremo del Ourense intentó empatar pero fue Parera quien le impidió hacerlo.

Con el 0-1 se llegó al descanso tras solicitar el Ourense CF el FVS por un codazo a Rabadán que no fue marcado finalmente con tarjeta roja.

La segunda mitad comenzó con un Ourense CF buscando el empate. Poco tardó en llegar ese gol. Enol Coto con una gran jugada personal empataba para los de Dani Llácer desde la frontal del área.

Desde ese momento, el Ourense CF se soltó y buscó dar la vuelta al marcador pero apareció Parera en numerosas ocasiones. Por su parte el Racing de Ferrol también generaba peligro pero menos que los locales.

En los últimos minutos ambos conjuntos pudieron llevarse los tres puntos del estadio de O Couto. Rabadán tuvo la última tras un córner pero su disparo fue atajado por el portero rival. Un punto que suman los azulones pero que no le sirve mucho para alejarse del descenso.