¿Miente Trump o no miente?
¿Miente Trump o no miente?
Ha mentido tanto a lo largo de su historia política, que no se sabe si dice la verdad cuando afirma que dialoga con Irán sobre el fin de la guerra y que ha presentado un proyecto de 15 puntos con los que acordar el fin de la guerra. La respuesta de los ayatollahs fue contundente: no se negocia nada, ni directa ni indirectamente, pero surgen las dudas cuando Pakistán ha anunciado que ha entregado a Irán la propuesta de Trump de los 15 puntos. Es decir, imposible saber quién miente, quién cuenta la verdad o quien intenta revelar hechos reales a través de medias verdades e insinuaciones. Trump incluso da nombres, sus asesores para Ofriente Medio Witkoff y Kuchner.
Hay hechos en cambio incuestionables, que no admiten duda. Por ejemplo, que el foco está puesto en el Estrecho de Ormuz más que el escenario de guerra, Irán, Israel, Líbano y los emiratos del Golfo, la economía es prioridad sobre asuntos políticos y territoriales, y el mes de boqueo del Estrecho y sus consecuencias desastrosas para el sistema energético que mueve el mundo, desde los gobiernos y las grandes empresas, y el suministro energético a las familias, que son las que en último mueven el mundo democrático a través de sus votos, se siguen hoy con más atención que las operaciones militares.
Trump, que como todos los dirigentes siguen de cerca el día a día de la guerra -en su caso la política y la empresa son intereses personales fundamentales- no acepta fracasos y por tanto no acepta perder esta guerra que se circunscribe a operaciones tácticas llevadas conjuntamente con Israel, y que hasta ahora se centran el bombardeos, misiles y drones. Pero al mismo tiempo que Israel anuncia su disposición a entrar en la fase terrestre, Trump no se queda atrás y ya ha enviado a la zona a sus miembros del ejército mejor entrenado, los marines, con fuerzas de más prestigio: los marines. No solos, sino con miembros de las fuerzas que tanta fama han dado a Estados Unidos y han protagonizado no solo películas sino acciones de película, como los Navy Seal -que organizaron la operación der eliminación de Bin Laden, más Delta Force y los Rangers.
Una estrategia para obligar a Irán a atender con prontitud la propuesta de 15 puntos de Trump, bajo la amenaza de actuar con la máxima contundencia contra Irán y quienes apoyan a los ayatollahs. De momento, se han filtrado algunos se esos puntos. Prioridad para abrir el paso a Ormuz, más restricciones nucleares para Irán, incluido el enriquecimiento de uranio, no fabricación de armas nucleares, dejar de utilizar a Hamas, Hezbollah y hutíes en sus conflictos internacionales y, a cambio, Trump garantiza que se levantarán las sanciones económicas a Irán.
Qué hay de cierto en todas estas noticias, se conocerá en los próximos días. De momento, excepto el envío de fuerzas especialdes estadounidenses, es una incógnita.
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