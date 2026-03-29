El Ourense CF empata ante la SD Ponferradina en un partido muy físico (0-0)

El Ourense CF se enfrentaba este domingo a la Ponferradina. El equipo de Dani Llácer necesitaba ganar para alejarse del descenso y sacó el empate ante un equipo que solo ha recibido dos goles en los últimos doce partidos. La Ponferradina visitaba al equipo frente al que comenzó su gran racha, los visitante llevan una derrota en los últimos doce partidos, y que lo tiene peleando por los puestos de play offs.

Los azulones ante su afición querían volver a ganar y hacerlo ante un rival de peso. La última vez que se enfrentaron la Ponferradina ganó 2-0 en el Toralín. El equipo entrenado por Nafti suma cuatro de los últimos seis puntos.

El partido comenzó con el Ourense CF intentando dominar el partido. Martin Ochoa tuvo la primera ocasión del encuentro a los cuatro minutos. El delantero del Ourense CF en una jugada individual en el área sacó un disparo que rechazó la defensa. Con el paso de los minutos, la Ponferradina fue estando mejor en el partido.

Los de Mehdi Nafti dominaban el encuentro controlando el balón. A los 23 minutos, Álvaro Ratón sacó una gran jugada ensayada por parte de de la Ponferradina, evitando el primero del partido. A la media hora fue la segunda aparición de Ratón. Un tiro olímpico es evitado por el guardameta local. Luego Calderón remataba solo por encima de la portería del Ourense CF.

En los últimos minutos de la primera mitad el Ourense CF apretó para adelantarse en el marcador pero no lo logró. Los de Dani Llácer llegaorn con el 0-0 al descanso y con todo por decidir.

En la seguna mitad el Ourense CF dio un paso adelante e intentó replicar el final de la primera mitad para llegar con peligro a la portería defendida por Andrés Prieto. Antes de cumplirse los primeros diez minutos de la reanudación ya volvía a dominar la SD Ponferradina. En un centro desde el costado derecho Xemi ponía el balón para que Slavy no llegara a rematar una clara ocasión.

Dani Llácer movió el banquillo en el minutos sesenta aprovechando el parón por atención médica al portero de la Ponferradina. Nacho Castillo, que volvía a la acción tras siete partidos por lesión, David Muñoz y Álvaro Yuste entraban buscando piernas frescas en los aurienses. Poco tardó en hacer efecto el movimiento de Llácer. Adri Guerrero no llegó a rematar solo un centro desde la izquierda, perdiendo una ocasión clara.

Quien no perdonaría era Pau Ferrer, que ingresó minutos antes al campo, para batir a Álvaro Ratón. Pero el gol no subía al marcador tras la revisión en el FVS de una falta previa sobre Fran Carmona que evitó que el tanto visitante fuera válido. Ger Novóa evitó sobre la línea el gol del Ourense CF cuando faltaban menos de veinte minutos para el final. Andrés Prieto, portero de la Ponferradina, tenía que abandonar el césped de O Couto por lesión.

Al igual que en la segunda mitad, el Ourense CF apretó en los últimos minutos del partido. Se añadieron 11 minutos a la segunda mitad y pudo anotar cualquiera de los dos equipos. Primero el Ourense CF mediante Punzano en una falta que tocó en la barrera y se marchó cerca del poste de la portería defendida por Ángel. Fran Carmona remataba por encima otro córner pero la más peligrosa fue para los visitantes.

Cortés tomaba el balón en el costado izquierdo, condujo hacia adentro y su potente disparo se estrelló en el larguero tras tocarlo Ratón. Con esta ocasión se llegó al final del partido y se repartieron los puntos azulones y bercianos.

El Ourense CF visita la próxima semana al Real Avilés Industrial en un partido clave en la lucha por el descenso, la Ponferradina recibe en el Toralín al Mérida con los play offs en juego.