El Ourense CF sumó tres importantes puntos en el derbi gallego ante el Compostela. Los de Jorge Cuesta, con una imagen muy mejorada, tuvieron el partido controlado ante uno de los importantes de la liga y el gol de Markitos en la segunda parte, les devolvió a la senda de las victorias.

La liga no está siendo fácil para el conjunto azulón, que es capaz de lo mejor en unas jornadas y de lo peor en otras. Un equipo que empezó la temporada como un tiro, pese a ser una plantilla nueva, y que necesitaba un tiempo de acoplamiento. Sin embargo, las victorias ante Basconia y Marino de Luanco en las dos primeras jornadas alimentaron la ilusión. Pese a la derrota en O Couto ante el Eibar B, partido condicionado por la expulsión de Algisí a los diez minutos, los azules volvieron a dejar claro en la siguiente con el triunfo en Amorebieta, que el equipo podría dar para mucho más de lo que se pensaba en un principio.

A partir de la quinta jornada, con el empate a cero ante el Arosa en O Couto, llegó el primer golpe. Visita y derrota ante el Atlético Astorga, que estaba en descenso, con un 4-0 que resultó incontestable. Llegaba el Coruxo a casa y empezó a demostrarse que en su propio campo era donde más dificultades tenía para sacar los partidos adelante. Los vigueses se llevaron los tres puntos con un 0-1 que evidenció las carencias de un equipo que ni por presupuesto ni por plantilla se le puede exigir estar en los puestos de promoción.

Sin embargo, el equipo resurgió y ante la Gimnástica de Torrelavega fue otro diferente, esta vez para lo bueno. Ganaron 3-0 y parecía que volvían a encontrar la buena línea de juego. En la visita al difícil campo de As Eiroas (Carballo) sumaron un empate ante el Bergantiños, manteniendo la buena imagen.

Pero llegó el Portugalete y vuelta a las andadas. Un rotundo 0-3 y la peor imagen de la temporada dejaron tocado, tanto al vestuario como a los aficionados. Y el pasado domingo en el Vero Boquete, volvió a salir la cara buena. Un 0-1 en un campo complicado y ante un buen rival. El domingo visitan al Llanera, habrá que ver qué día toca.