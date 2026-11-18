No atraviesa la UE su mejor momento. Si el brexit se consideró la primera escisión a dentro de la unión europea, ahora la diferencia de criterio tienen un nombre: la inmigración ilegal.

Precisamente cuando en el Reino Unido crece el movimiento a favor de la UE, y el propio primer ministro Burnhman reconoce que el brexit ha sido muy negativo para los británicos, cinco jefes de Gobierno europeo promueven la creación de centros de acogida en terceros países para hacerse cargo de los inmigrantes que se encuentran en suelo europeo en situación irregular.

Esta iniciativa ya la puso sobre la mesa la jefa de Gobierno italiana, Meloni, que llegó a enviar a un primer contingente a Albania. Finalmente la Justicia consideró la iniciativa como ilegal, y aunque se cortó el envío de inmigrantes a los campamentos albaneses, últimamente se está replanteando reiniciarlo con un nuevo planteamiento que cumpla las condiciones legales.

La iniciativa que proponen ahora cinco países de la UE -Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Austria y Grecia, con el apoyo externo del Reino Unido- está abanderada por Dinamarca, cuya primera ministra Mette Frederiksen, socialdemócrata, es la que la ha propuesto a las instituciones europeas. Contra esa idea se encuentran fundamentalmente Francia y España, mientras que Bélgica finalmente se apuntó al sector de la abstención. La diferencia especto a lo que propuso Meloni cuando llegó a un acuerdo con Albania es que a Ruanda solo serían deportados los inmigrantes que no cumplen los requisitos para ser aceptados y además sus países de origen no aceptan la devolución.

La medida también es rechazada por la mayoría de las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

No es el único motivo de discrepancias dentro de la Unión Europea. Si desde hace meses se visualiza la falta de unanimidad respecto a la ayuda a Ucrania, el apoyo es menos firme a medida que se prolonga la guerra. Marine Le Pen, a quien los sondeos consideran la candidata con más probabilidades de convertirse en la próxima presidenta de Francia en las elecciones de 2027, ha hecho unas declaraciones en las que anuncia que si logra ocupar el Elíseo, promoverá que Francia corte la ayuda económica y militar a Ucrania. Lo que probablemente vuelva a causar debate y divisiones internas en la UE.

El anuncio de Le Pen llega cuando Ucrania ha destruido con misiles parte del puente que une Rusia con la península de Crimea y en esta ocasión, tras varios intentos previos, hará falta mucho tiempo para reconstruir un puente que es básico para la comunicación de Rusia con una península de gran importancia geoestratégica, de la que se apropió hace casi veinte años.

Uno de los argumentos que utiliza Frederiksen para dar fuerza al proyecto con Ruanda, es que ataja el problema de la inmigración en la UE… y corta el principal argumento que utiliza la ultraderecha para avanzar social y políticamente.