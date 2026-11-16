El Ourense CF se reivindica a costa del Compostela (0-1)

El Ourense CF ganó el derbi del Vero Boquete luego de superar a la SD Compostela por 0-1, tanto de Markitos en el minuto 57 de penalti, que le valió para reencontrarse con la victoria y dejar una imagen mucho mejor que la de la semana pasada en O Couto.

Ya lo había avisado el técnico azulón Jorge Cuesta, que había que darle una vuelta a la forma de jugar de su equipo y que habría que cambiar cosas. Dicho y hecho. En Santiago, optó por jugar con defensa de cinco, con tres centrales. Manu Buide volvió al once junto a Ramírez y Algisí, y darle más libertad a los laterales Jorrín e Iván Muñoz. El equipo lo agradeció, estuvo más junto, más solidario y teniendo claro por dónde tenía que transcurrir el choque ante un Compostela que llegaba en racha con cinco jornadas sin perder.

Defensa de cinco

El planteamiento azulón sorprendió a los locales que desde el comienzo no estuvieron cómodos. Cierto que tenían la posesión de la pelota, pero las mejores ocasiones eran para los ourensanos, que salían bien a la contra. A los doce minutos empezaron a crear peligro. Un centro pasado de Markitos no lo consiguió rematar Domi Fernández porque Roque estuvo rápido para mandar a córner y evitar el peligro. Tres más tarde, de nuevo un pase al hueco de Markitos obligó al meta Edu Sousa a anticiparse a Facu Ballardo para evitar el remate del medio azulón.

La más clara fue en el 24 cuando un centro medido de Mario Jorrín lo remató otra vez Markitos, el más peligroso de los azulones y se le marchó rozando el poste de la meta local. La primera y única ocasión clara de los locales fue en el 33. Centro de Mario Hermo y remate con la derecha de Edu González que tocó en el larguero y se marchó fuera.

La segunda parte, más de lo mismo. Los ourensanos estaban cómodos y sin pasar apuros y en el 55 asentaron su mejor golpe. Balón largo de Jorrín para Viti que encaró a su par y Diego Uzal lo derribó. Penalti que transformó con serenidad Markitos, engañando a Edu Sousa y poniendo el 0-1 que ya sería definitivo. El técnico local, Carlos Lerma, puso toda su artillería en el campo y el Compostela empezó a inclinar el campo a su favor. El delantero local Edu González tuvo tres buenas ocasiones, pero le faltó acierto. La primera en el 70, tras recibir de Buba y tocar con la puntera se le marchó fuera por poco. Mismo camino llevó su segundo remate en el 78 y quizá la más clara en el 85. Balón que recoge el delantero madrileño en el área, saca un disparo con la derecha, pero se encontró con Diego García, que sacó una buena mano abajo.

Y aunque se jugaron diez minutos más, incluido el descuento, se acabó el empuje local ante un Ourense CF que manejó muy bien los minutos finales y no pasó por ningún tipo de apuro para llevarse tres puntos del Vero Boquete, que además de necesarios para reencontrarse con la victoria, volver a dejar la portería a cero, también sirven para despejar dudas, y volverlos a colocar a un punto de los puestos de promoción de ascenso, aunque ese no sea el objetivo inicial del equipo.