El canario Víctor González “Viti” refuerza el ataque del Ourense CF

El Ourense CF continúa incorporando mimbres a su plantel y el último en llegar ha sido el delantero canario Víctor Olivier González "Viti" (9/11/2003 - Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife). El nuevo jugador azulón llega desde el Tenerife B, equipo con el que participó la temporada pasada en Segunda Federación y en el que anotó seis goles.

Viti es un futbolista que sobresale por su físico y también por su juego aéreo (mide 1,88 metros), además de destacar por sus desmarques al espacio. El espigado delantero es sobrino del exdelantero del Tenerife, Kiko Ratón, y destacó de manera especial en el CD Santa Úrsula en su primer año sénior, en el que marcó 20 goles entre Liga y Copa, antes de defender las camisetas de los filiales de los dos equipos más destacados de la comunidad canaria, como son la UD Las Palmas y el CD Tenerife.

Ahora llega al conjunto entrenado por el vigués Jorge Cuesta para convertirse en la referencia ofensiva del equipo en su temporada en Segunda Federación.