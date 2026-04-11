El Ourense CF-Lugo se detuvo por cánticos racistas de los lucenses a Jelbat: "Musulmán el que no bote"

El partido entre el Ourense CF y el CD Lugo dejó un episodio lamentable en la primera mitad, cuando el colegiado García Riesgo activó el protocolo contra el racismo y la xenofobia. La decisión llegó en el minuto 15, con 0-0 en el marcador, tras escuchar cánticos de un sector de la afición visitante dirigidos al jugador Aymane Jelbat, de origen marroquí, coreando en varias ocasiones “musulmán el que no bote”.

Ante la gravedad de la situación, el árbitro detuvo el encuentro y se siguieron los pasos establecidos en este tipo de casos, incluyendo el aviso por megafonía. Tras la activación del protocolo, los cánticos cesaron y no se volvieron a repetir, permitiendo que el partido continuase sin nuevos incidentes de este tipo.

El equipo local acabó goleando a los lucenses con un resultado de 4-2 que pone al cuadro ourensano fuera del descenso momentáneamente.