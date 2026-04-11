El Ourense CF gana al Lugo en un gran encuentro (4-2)

El partido comenzó con el Ourense CF dominando los primeros minutos. El CD Lugo fue tomando el control del partido con el paso de los minutos. Una primera parte que estuvo muy accidentada y eso se notó en el descuento.

A los cinco minutos Txus Alba y Adri Pérez sufrían un choque de cabezas que provocó la atención médica de los jugadores que terminaron conmocionados. Ambos jugadores tuvieron que ser cambiados para el ingreso de Aranzabe y Unzueta. Ambos jugadores protagonistas en la primera mitad.

Durante los primeros treinta minutos el CD Lugo fue mejor hasta el penalti de Unzueta a César Moreno. El Ourense CF solicitó el FVS y el árbitro concedió la pena máxima tras el claro agarrón del delantero al jugador del Ourense CF.

Nacho Castillo con un disparo al centro con el interior tras vencerse el portero ponía el primero para el Ourense CF. Tres minutos más tarde, Aranzabe ponía un centro desde el costado izquierdo que era rematado por Martín Ochoa para el 2-0.

El Lugo intentaba acercarse en el marcador pero volvería a marcar el Ourense CF. Con trece minutos de descuento, Aranzabe volvía a poner un centro, raso esta vez, que era rematado por Sergio Benito a gol. El madrileño rompía a llorar tras anotar su primer tanto como azulón.

La segunda mitad comenzó muy de cara para el Ourense CF con la expulsión de Perera para el Lugo. Los de Dani Llácer por delante en el marcador y tenían un hombre más en el minuto 47. Poco tardó el Ourense CF en aprovechar la ventaja y Martín Ochoa a pase de Sergio Benito puso el 4-0 a los 55 minutos.

Con la ventaja en el marcador los azulones se dedicaron a admiistrar el tiempo y salir a la contra. El Lugo adelantó líneas y encontró recompensa a la salida de un corner. Unzueta remataba solo un centro de Celorio para el 4-1.

Apretó el conjunto visitante sin éxito. En los minutos finales, Amin desperdició una doble ocasión en línea de gol para por el quinto gol local. Un minuto después Adri Guerrero anotaba pero el tanto era anulado por fuera de juego.

En el descuento y con la última jugada llegaba el segundo del Lugo. El centro de Celorio pegaba en el palo y el rechace era mandado a gol por Unzueta. Victoria para los de Dani Llácer que salen del descenso a falta de los partidos de sus rivales directos.