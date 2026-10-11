El Ourense CF no da la talla en Astorga (4-0)

El Ourense CF sufrió un duro revés luego de caer por cuatro goles a cero en su visita al Atlético Astorga, que estaba en puestos de descenso y que, a falta de que termine la jornada, dormirá fuera de ellos.

El partido se puso en contra al poco de empezar. A los tres minutos, una indecisión defensiva de los azules fue aprovechada por Jesús Hoyos que, con un disparo desde fuera del área, hacía el 1-0. Se revolvió el Ourense CF, que tuvo un remate de Viti que obligó al meta local a emplearse a fondo para evitar el tanto. Pero al cuarto de hora, en la segunda llegada local, un centro de Hoyos lo aprovechó Martín Rafael para hacer el 2-0 y dejar el partido muy encarrilado. Además, no era el día de los ourensanos, que a la media hora pudieron meterse en el encuentro, pero el remate de cabeza de Marquitos lo devolvió el palo.

En la segunda parte, el técnico Jorge Cuesta realizó tres cambios y puso sobre el campo a Miguel Cera, Jorge Domingo e Iker Punzano. Y los ourensanos mejoraron sus prestaciones. El partido entró en un ida y vuelta y Cervera y Guti tuvieron buenas ocasiones para los locales, igual que Ramírez y Viti para los azulones, antes de que Martín Rafael hiciera en el minuto 68 el 3-0 para los locales y dejara el encuentro casi sentenciado. Pero faltaba la guinda para los locales, que fue en el minuto 85, cuando Guillem, desde más de 40 metros, logró un golazo que dejaba el marcador final en un 4-0 que tal vez fue excesivo por los méritos de unos y otros, pero que debe de servir de enseñanza para el equipo ourensano de cara a las próximas jornadas.