El Ourense CF quiere más ante el Arosa

El Ourense CF regresa al campo de O Couto para medirse este domingo por la tarde, desde las cinco, al Arosa, en el primer derbi gallego para los azulones. Lo hace con una sonrisa después de la importante victoria conseguida en Amorebieta la pasada jornada, que le permite seguir en puestos de promoción de ascenso. Enfrente estará un Arosa que regresó esta temporada a la categoría y que no está teniendo un buen comienzo.

Llegan los ourensanos con las dudas en defensa de Miguel Cera y Mario Jorrín, por problemas musculares, aunque el técnico, Jorge Cuesta, confía en poder recuperar a alguno de ellos. Regresa Algisí una vez cumplida sanción. No se fía el técnico azulón de los de Vilagarcía: “Son un poco una incógnita. Es verdad que están abajo en la tabla, pero fuera de casa no ha perdido todavía. Es un equipo que en ataque crea muchas ocasiones, que tiene la posesión de la pelota en tramos muy largos de los partidos y sí que es verdad que están encajando muchos goles y que defensivamente están sufriendo mucho, pero entiendo que poco a poco irán mejorando, ajustando cosas, modificando sistemas y haciéndose a la categoría”.

De su equipo lo que le preocupa a Cuesta es la ansiedad: “Saber controlar ese exceso de ganas que tenemos. Eso es bueno, pero que no nos pase factura por salir muy precipitados y querer hacer rápido las cosas. Llegamos en un buen momento, estamos siendo bastante regulares, encajando poco y concediendo pocas ocasiones. Ahora lo que me gustaría es que, en campo contrario, fuéramos capaces de establecernos un poco más, porque tenemos pocas ocasiones, aunque sí que estamos siendo bastante efectivos. Es algo que tenemos que mejorar”.

Enfrente, un Arosa que sigue bajo la batuta del técnico Gonza Fernández, que consiguió el ascenso y que casi conserva a la mayoría de jugadores que estaban la pasada temporada en Tercera Federación. Llega con las bajas por lesión de Morante, Pedro y Lombao, y la duda de Fraga. Sobre el encuentro, el técnico natural de Baiona es cauteloso: “Seguimos trabajando e incidiendo en frenar la sangría de goles que encajamos. Intentar buscar soluciones para frenar algo que nos está penalizando mucho, porque encajando tanto es difícil puntuar. En todo caso, en fútbol nadie te asegura nada y si ponemos el autobús en defensa y perdemos no servirá tampoco”.

También habló del Ourense CF: “Están teniendo mucho acierto y penalizan mucho a los rivales. Es un equipo que maneja experiencia y veteranía, con jugadores expertos y que manejan muy bien los partidos, con balón te pueden hacer peligro y nos van a exigir mucho si queremos sacar algo positivo”.