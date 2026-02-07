El Ourense CF quiere reencontrase con las victorias en Salamanca

El Ourense CF repite partido fuera de casa por segunda semana consecutiva, esta vez visitando a Unionistas de Salamanca desde las seis y media de la tarde, en el campo Municipal Reina Sofía, y lo hacen con la idea de romper la racha de dos jornadas consecutivas sin poder sumar punto alguno.

Un partido sin duda especial para el técnico ourensano Dani Llácer, que estuvo al frente del equipo charro casi dos temporadas y que vuelve por primera vez desde que dejó el equipo. También para David Rabadán, que jugó allí la pasada temporada con un gran rendimiento. El míster reconocía que “va a ser muy especial y muy emotivo porque estuve allí dos años magníficos, guardo mucho cariño y seguro que va a ser muy bonito encontrarme con muchas personas que aprecio”. Sobre el partido indico que “queremos volver a ser un equipo estable, maduro y que tenga una identidad clara, porque sin eso es muy difícil sacar puntos sobre todo fuera de casa. Es cierto que estamos generando mucho y que igual por ocasiones los dos últimos partidos hemos merecido más, pero esto no va de sensaciones y ocasiones, sino que va de ganar”. Y él mejor que nadie sabe lo que se va a encontrar en un campo complicado. “Cambió mucho a nivel plantilla, pero la esencia de Unionistas sigue ahí.

La atmósfera la conozco muy bien y es un campo muy complicado, porque la gente aprieta mucho, la sientes muy cerca y hay momentos que te levantan y te llevan en volandas”. Por eso tiene claro Llácer que “en todos los sentidos necesitamos un partido muy estable, ser muy maduros y saber sufrir porque habrá minutos en los que no sabes por donde te atacan y será importante saber competir en este tipo de ambientes”. Y terminó hablando del rival destacando que “están cambiando y ahora están jugando a veces con defensa de cinco, pero sabemos que es un equipo muy intenso y que tiene las cosas muy claras con balón, que tiene futbolistas de calidad como Álvaro Gómez que ahora mismo es uno de los mejores extremos de la categoría”.