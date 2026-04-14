El Ourense CF rescata un empate frente al Real Madrid Castilla (1-1)

El partido comenzó cumpliendo el guión esperado con el Real Madrid Castilla dominando y el Ourense CF en bloque bajo. El conjunto madridista asumió el control del balón y con paciencia para romper la maraña defensiva del Ourense CF.

Tardó quince minutos en llevar peligro el conjunto de Dani Llácer a la portería de Sergio Mestre pero el centro de Adri Guerrero se marchó muy desviado. Siete minutos después, Sergio Benito no perdonó. Jugada a tres toques entre Jerin, Guerrero y Benito que terminó en el remate del tercero. Guerrero encontraba la espalda de Valdepeñas para poner el centro rematado por el delantero madrileño.

Ese gol volvió a hacer reaccionar al Real Madrid Castilla que intentó empatar antes del descanso. El mejor de los blanco fue el extremo Alexis Ciria quien generó todas las ocasiones de peligro de los locales.

La más clara fue en el minuto 34 cuando Álvaro Ratón detuvo el mano a mano con Ciria tras un balón largo. Poco antes del descanso Ciria volvió a probar suerte pero su balón acabó en córner. En la última jugada de la primera mitad, otra vez, Ciria intentó colarse hasta la portería a base de regates pero su disparo fue rechazado por la defensa del Ourense CF.

La segunda mitad fue un claro dominio del Real Madrid Castilla que buscaba el empate. Dos cambios al iniciar mandó López de Lerma, Rachad y Yáñez entraron por Ciria y Jacobo. Pese a tener gran parte del tiempo el balón, el conjunto blanco no lograba generar peligro en la portería de Álvaro Ratón.

Dani Llácer buscó gestionar el esfuerzo del equipo con la entrada de Nacho Castillo y Álvaro Yuste en una primera ventana de cambios para después mandar al terreno de juego a Rabadán y Davi Muñoz. El Ourense CF mantuvo su bloque bajo muy sólido y apenas pasaba peligro.

A falta de veinte minutos entró Liberto en el terreno de juego y a la postre terminaría siendo decisivo. En el minuto 75 tras una jugada combinativa del Real Madrid Castilla el balón quedaba suelto en el área y la defensa azulona no era capaz de alejar el peligro.

Esa indecisión fue aprovechada por Liberto que con un potente disparo cruzado batió a Álvaro Ratón para poner el empate en el marcador. Quince minutos por delante y los locales parecían mejor que los visitantes.

No fue hasta los últimos minutos cuando volvió el peligro al área del Ourense CF. En dos ocaisones César Palacio intentó batir a Álvaro Ratón pero el guardameta evitó la remontada blanca. El partido terminó con la intervención del FVS y el definitivo reparto de puntos.

Un punto que mantiene la distancia de los de Dani Llácer a tres puntos frente al descenso y tendrá que esperar los resultados del fin de semana para ver si termina la jornada en descenso.