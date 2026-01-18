El Ourense CF suma tres puntos importantes ante Osasuna Promesas (2-0)

El Ourense CF disputó su segundo partido de 2026 como local, el primero de la segunda vuelta en Primera Federación. El equipo azulón se enfrentó al Osasuna Promesas, que llegaba con cinco derrotas en los últomos seis partidos y en zona de descenso.

El partido comenzó con el Ourense CF mejor que Osasuna Promesas pero no era capaz de adelantarse en el marcador. El mal estado del césped de O Couto marcó el desarrollo de la primera mitad donde ambos conjuntos apostaron por un estilo de juego directo y sin muchas combinaciones.

En una jugada polémica, donde Osasuna Promesas, se adelantó el Ourense CF por medio de Omar tras batir con un tiro cruzado a Rafa Fernández culminando una contra rápida del conjunto de Dani Llácer.

Puedo ampliar su ventaja el conjunto auriense pero en ambas ocasiones los remates de David Muñoz se marcharon desviados de la portería rojilla.

La segunda mitad comenzó con Osasuna Promesas buscando activamente el gol del empate pero sin suerte. Los de Santi Castillejo llevaron la iniciativa de los segundos cuarenta y cinco minutos pero fue el Ourense CF quien volvía anotar.

En una jugada en banda derecha, Aranzabe cedió para la incorporación de Enol Coto que sacó un centro que se envenenó hasta convertirse en un golazo superando la salida de Rafa Fernández que no pudo hacer nada.

Tras el tanto azulón, el Ourense CF administró la ventaja y controló el partido donde la intensidad de los choques y balones divididos fue aumentando sin llegar a situaciones violentas. Finalmente los tres puntos se quedan en Ourense.

La próxima semana los de Dani Llácer reciben al Cacereño pero será en Monforte debido a la reforma del césped que se acometerá en O Couto para mejorar el estado del terreno de juego que marcó el desarrollo del partido ante Osasuna Promesas.