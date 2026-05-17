El Ourense CF, todo o nada ante el Talavera

Última oportunidad. Este domigo en Talavera el Ourense CF apura una de sus últimas opciones de intentar permanecer en la categoría. Todo lo que no sea lograr los tres puntos será prácticamente decir adiós a la Primera Federación. Cierto que el empate, dependiendo de otros resultados, si son todos favorables, podría dejar una puerta abierta a lo que suceda en la última jornada, pero siendo realistas eso es hacerse trampas al solitario. El Municipal de El Prado dictará sentencia porque los talaveranos también necesitan la victoria y ambos saben que el empate no les garantiza nada.

La semana en casa Oira fue convulsa, aunque con el paso de los días fue retomando la normalidad. El lunes empezó a rumorearse la posible salida del técnico Dani Llácer, el martes se confirmó y el miércoles el “tanden” Cándido Gómez y Manu Rodríguez fueron presentados y realizaron su primer entrenamiento. El sábado por la mañana a las ocho y media partieron rumbo a Talavera donde por la tarde realizaron una sesión de entrenamiento antes de afrontar hoy a las cinco el encuentro más decisivo de la temporada.

El técnico ourensano Cándido Gómez no esconde la importancia del partido; “Para nosotros es un final y es como tenemos que afrontarlo. No nos podemos guardar nada, tenemos que darlo todo y al acabar estar orgullosos del trabajo realizado”. Sobre qué Ourense CF se verá en el Municipal de El Prado, tampoco quiso avanzar grandes cosas, pero sí fue rotundo, “llevamos 18 partidos fuera de casa y solo hemos ganado uno, entonces está claro que lo que estábamos haciendo no nos vale. Habrá que cambiar cosas, pero tampoco mucho porque no hemos tenido tiempo para poco más que dar cuatro o cinco pinceladas”. Y terminó: “Está claro que el aspecto emocional va a ser muy importante, pero somos profesionales y tenemos que demostrar que sabemos jugar estos partidos. Habrá que tirar de orgullo y jugar a cara de perro sin meterse atrás e ir a por el partido”.

En el aspecto deportivo, Carmona y David Muñoz son bajas por sanción, aunque viajaron con el equipo y Enol Coto, Amin y César Moreno son duda por diferentes lesiones, aunque el técnico espera poder contar con ellos para algunos minutos si fuera necesario.

Enfrente estará un Talavera, también en descenso y con los mismos puntos que los ourensanos, 39 que sabe que solo le vale ganar. Por eso su técnico, el argentino Alejandro Sandroni no dudó en afirmar que “es un partido sin red. El que pierda va a descender y tal vez si empatamos descendamos los dos. Está claro que tenemos presión, pero la tomamos como tal, entrenar, prepararnos bien y hacer nuestro trabajo y si al final pasa lo que no queremos, que no sea por falta de implicación y trabajo. La situación es la que es, pero el equipo está vivo y nos vamos a dejar el alma”. Sobre el Ourense CF dijo que “esta semana han cesado a su entrenador, llegan con uno nuevo del que no tenemos referencias, pero supongo que en tres días no podrá hacer muchas cosas más alla de cambiar el estado de ánimo o algunos jugadores en el once. No sé qué Ourense nos vamos a encontrar, pero no creo que vaya a tener grandes cambios”. Y terminó apelando a los suyos: “Es importante que salgamos sueltos, de jugar sin miedo y con normalidad, porque solo es un partido de fútbol y estos chicos llevan jugando desde los cinco años”, dijo.