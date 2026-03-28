¿Sabe usted que Ourense estuvo presente en el partido entre España y Serbia y no fue vistiendo "la roja"?

¿Sabe usted que en el partido que enfrentó este viernes a España y Serbia había un ourensano en el campo? ¿Que no lo hizo con la camiseta de “la roja”, sino defendiendo la portería rival? ¿Que Vanja Milinkovic Savic nació aquí cuando su padre, Nikola Milinkovic, defendía los colores del CD Ourense? ¿Que su hermano mayor también fue titular este viernes y, aunque no sea ourensano, sí llegó a pisar el césped de O Couto?