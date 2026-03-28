¿Sabe usted que Ourense estuvo presente en el partido entre España y Serbia y no fue vistiendo "la roja"?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Vanja Milinkovic Savic juega para Serbia, pero con sabor ourensano
¿Sabe usted que en el partido que enfrentó este viernes a España y Serbia había un ourensano en el campo? ¿Que no lo hizo con la camiseta de “la roja”, sino defendiendo la portería rival? ¿Que Vanja Milinkovic Savic nació aquí cuando su padre, Nikola Milinkovic, defendía los colores del CD Ourense? ¿Que su hermano mayor también fue titular este viernes y, aunque no sea ourensano, sí llegó a pisar el césped de O Couto?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
VUELTA A LA ACCIÓN
El Ontime no se quiere frenar ante el colista en casa
SEGUIR LA RACHA
El Barco no quiere detenerse en su visita a Vilalba
Lo último
HOMENAJE A PACO GARCÍA
Festa do Boi de Allariz 2026