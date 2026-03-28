¿Sabe usted que Ourense estuvo presente en el partido entre España y Serbia y no fue vistiendo "la roja"?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Vanja Milinkovic Savic juega para Serbia, pero con sabor ourensano

La Región
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Publicado: 28 mar 2026 - 16:00 Actualizado: 28 mar 2026 - 16:39
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic

¿Sabe usted que en el partido que enfrentó este viernes a España y Serbia había un ourensano en el campo? ¿Que no lo hizo con la camiseta de “la roja”, sino defendiendo la portería rival? ¿Que Vanja Milinkovic Savic nació aquí cuando su padre, Nikola Milinkovic, defendía los colores del CD Ourense? ¿Que su hermano mayor también fue titular este viernes y, aunque no sea ourensano, sí llegó a pisar el césped de O Couto?

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