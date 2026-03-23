¿Sabe usted que Ourense firmó goles en Primera División este domingo?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Vivian y Hugo Álvarez ponen a Ourense en el mapa de la Primera División
¿Sabe usted que este fin de semana se vivió un hecho inusual en Primera División? ¿Que dos representantes de la provincia termal firmaron goles en la tarde del domingo? ¿Que por una parte Vivian y por otra Hugo Álvarez vieron puerta? ¿Que el celtista podrá endulzar un poco la derrota de su equipo, porque eso significa que habrá bica? ¿Que puede que tardemos en volver a ver esta alineación de astros?
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