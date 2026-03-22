¿Sabe usted que además de marcar el inicio de la primavera, este sábado se celebró el Día Mundial de la Poesía?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un café acompañado de poesía es lo que se tomó en Verin este sábado
¿Sabe usted que además de marcar el inicio de la primavera, este sábado se celebró el Día Mundial de la Poesía? ¿Que para celebrarlo, el instituto Chivite de Verín celebró un año más su iniciativa ‘Un café con poesía’? ¿Que en Verín los cafés se llenaron de versos con cada consumición? ¿Y que esta iniciativa de la biblioteca del centro también llegó hasta una conocida cafetería de Xinzo de Limia?
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