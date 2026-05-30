El Ourense Ontime cierra curso con la visita al Roldán

El Ourense Ontime cierra la temporada 2025-2026. Lo hace este sábado, con el duelo que desde las 12:00 horas le mida en tierras murcianas al Roldán. Nada importante en juego en el Polideportivo Municipal Gabriel Pérez Sánchez, con las locales ya metidas en el play off y pase lo que pase en la cuarta plaza, la última que da acceso a las eliminatorias por el título liguero. Al conjunto de Carlos Navarro solo le falta saber si finaliza sexto o séptimo, su actual plaza. Para subir un puesto, las ourensanas deben sacar adelante su partido y que el Poio le gane al Castro.

Sea sexto o séptimo, el balance para el Ontime será positivo, por lo que independientemente del puesto final el objetivo es finalizar con un buen sabor de boca. “La semana pasada ya tuvimos un partido raro (derrota en casa ante el Guadalcacín) y ahora afrontamos este último partido con un duelo ante un equipo que sin opciones de subir puesto estará pensando en el play off. Por nuestra parte, intentaremos cerrar la temporada de la mejor manera, con una victoria, lo que nos permitiría, si gana el Poio, terminar en la sexta posición, que estaría muy bien”, destaca el entrenador del conjunto ourensano.

Los problemas oculares de Ana Rivera, que se está tratando con un antibiótico, le impiden regresar a la lista, por lo que la expedición del Ontime es la misma que la convocatoria de hace una semana ante el Guadalcacín. Así, se mantiene en la convocatoria Nuria, jugadora del filial.

El Ontime viajó la madrugada del jueves, por lo que este viernes realizó un entrenamiento matinal en Cartagena y después tocó descanso.

El precedente en el cara a cara entre el Ourense Ontime y el Roldán fue el duelo de la primera vuelta. Se disputó en la cancha de Cea y finalizó con empate a dos goles. El partido de este mediodía, sin nada en juego, será el punto y seguido para el conjunto murciano y el punto y final para el ourensano.

Murcia, 12:00 horas.