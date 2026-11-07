Pasarón prueba a la UD Ourense

La UD Ourense afronta el primer derbi de la temporada midiéndose en Pasarón al Pontevedra. Los unionistas llegan al encuentro después de una semana monopolizada por el culebrón de la llegada del entrenador Agustín Ruiz, que hasta el viernes no se hizo pública.

El extécnico del Barco dirigió el viernes su primera sesión como rojillo en el Miguel Ángel-Os Remedios, aunque ya había estado presente en otros entrenamientos. Ruiz se reencuentra en el cuerpo técnico con Adrián Padrón, con el que ya había estado en el Barbadás y en el Barco. Por otro lado, Pol Bueso, que dejó la UD Ourense tras el cese de Juan Carballo, se ha vuelto a calzar las botas y ha fichado por el Villalonga de Preferente.

Tras el último entrenamiento, continúan de baja, Viti, lesionado de larga duración; y David Ferreiro, que cumplirá su segundo y último encuentro de sanción por la expulsión en Getxo.

La nota positiva es el regreso de Cristian Carro y Tejón, tras superar sus respectivos problemas físicos de las últimas semanas.

Varo, uno de los capitanes de la UD Ourense, valora la llegada de Agustín Ruiz: “La acogida ha sido muy buena. Él está muy ilusionado. Sí que es cierto que lleva solo dos días y en ese poco no puede plasmar toda su idea de juego y todo lo que quiere de nosotros. Las sensaciones son muy buenas y ojalá que ante el Pontevedra sea un bonito estreno para todos”.

En cuanto a cómo llega el equipo, afirma: “Veo el equipo motivado, con confianza y con ganas después de la victoria de la semana pasada. Además, sabemos qué va a venir mucha gente de la nuestra, así que queremos conseguir los primeros tres puntos fuera de casa”.

En lo que se refiere al Pontevedra, reconoce: “Es un equipo muy sólido, que no concede apenas ocasiones, que arriba tiene jugadores muy potentes, verticales. Creo que la clave va a estar en no cometer ningún error y en hacer un partido muy consistente”.

En el banquillo del Pontevedra está el ourensano Rubén Domínguez, que cumple su segunda temporada en Pasarón. “Agustín lleva mucho tiempo haciéndolo muy bien y al fin le llega esa recompensa. Como acaba de llegar, no sé si va a dar continuidad a lo anterior, aunque intuyo que cada uno tira un poco por lo que siente”, apunta sobre la llegada de Agustín Ruiz al conjunto unionista.

Sobre el duelo ante la UD Ourense deja claro que será exigente: “Nunca es fácil ganar en esta categoría. Es una liga durísima. Hemos estado en dos puntos de 15 y estamos entre los seis y siete primeros. Nos tenemos que acostumbrar a sumar todos los días; si es de tres mejor, el campeón pierde diez partidos en la temporada”.

El equipo ourensanista no estará solo en Pasarón y se espera que cerca de 400 aficionados se desplacen desde Ourense para animar.