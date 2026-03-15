Un reforzado Barbadás quiere dejar de ser colista en A Estrada ante el Estradense

Tras empatar la pasada jornada frente al Somozas, el Barbadás quiere abandonar el farolillo rojo y para ello tendrá que conseguir los tres puntos frente a un Estradense muy irregular.

“El haber tenido buenas sensaciones en el partido contra el Somozas, ha subido más la moral al equipo y ha sido una de las mejores semanas, en cuanto a trabajo y a competitividad.

El duelo contra el Estradense lo afrontamos como otra final más, muy centrados en cómo podemos hacerles daño para sacar algo positivo y seguir sumando”, comenta el entrenador azulón, Moncho Salgado. Además, dice que “las claves pasan por mejorar fuera y alcanzar el nivel que ahora estamos dando en casa, para ello tenemos que ser contundentes en defensa y seguir viendo la portería contraria”.

Salgado aborda el encuentro frente a los de A Estrada con las bajas de Jorge Benavides, Adrián Presas y Lian dos Santos, pero podrá contar con el mediocentro Infamara, el último fichaje del Barbadás. Mientras, en el equipo local no serán de la partida los centrocampistas Gerard y Rulo, ambos sancionados.

Novo Municipal, 12:00 horas.