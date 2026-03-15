Un reforzado Barbadás quiere dejar de ser colista en A Estrada ante el Estradense

BUSCAN LOS TRES PUNTOS

El Barbadás visita al Estradense con el objetivo de sacar los tres puntos y dejar la última posición. El conjunto ourensano viene de empatar ante el Somozas en la última jornada

Un entrenamiento del Barbadás durante la semana.
Un entrenamiento del Barbadás durante la semana. | Óscar Pinal

Tras empatar la pasada jornada frente al Somozas, el Barbadás quiere abandonar el farolillo rojo y para ello tendrá que conseguir los tres puntos frente a un Estradense muy irregular.

“El haber tenido buenas sensaciones en el partido contra el Somozas, ha subido más la moral al equipo y ha sido una de las mejores semanas, en cuanto a trabajo y a competitividad.

El duelo contra el Estradense lo afrontamos como otra final más, muy centrados en cómo podemos hacerles daño para sacar algo positivo y seguir sumando”, comenta el entrenador azulón, Moncho Salgado. Además, dice que “las claves pasan por mejorar fuera y alcanzar el nivel que ahora estamos dando en casa, para ello tenemos que ser contundentes en defensa y seguir viendo la portería contraria”.

Salgado aborda el encuentro frente a los de A Estrada con las bajas de Jorge Benavides, Adrián Presas y Lian dos Santos, pero podrá contar con el mediocentro Infamara, el último fichaje del Barbadás. Mientras, en el equipo local no serán de la partida los centrocampistas Gerard y Rulo, ambos sancionados.

Novo Municipal, 12:00 horas.

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