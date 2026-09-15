Paula Ginzo y Raquel Carrera: los quilates de una pareja de ganadoras de Ourense

El baloncesto femenino en Ourense tiene pasado, presente y futuro. Mientras, a nivel colectivo, se busca y se trabaja para ese equipo que haga reverdecer laureles, en el plano individual la provincia puede presumir de cantidad y calidad. Raquel Carrera y Paula Ginzo encarnan el éxito que surge del talento y el trabajo. Una pareja acostumbrada a subirse al podio cuando se enfundan la camiseta de la selección española. De las selecciones españolas, porque su papel en el combinado absoluto es el fruto de su evolución en las categorías inferiores. Entre las dos ourensanas suman 14 medallas internacionales.

La más reciente, la de bronce lograda este pasado domingo en el Campeonato del Mundo. No pudieron pelear por el oro porque la potente Estados Unidos se interpuso en su camino. Y no estuvieron lejos de la campanada, arbitraje al margen. Al día siguiente, reaccionaron para pasar por encima de Alemania y subir al podio a por su recompensa.

Las cifras

Paula Ginzo suma nueve en su palmarés. De la lista mundialista, solo la incombustible Alba Torrens tiene más. Casi nada. Lejos queda la primera: un oro en el Europeo sub-16 celebrado en el 2013. A partir de ahí, bronce al año siguiente en la misma competición, oro y plata en los dos Europeos sub-18 que jugó, dos oros en sendas citas continentales sub-20 y, ya en categoría absoluta, dos platas en el Campeonato de Europa (2023 y 2025) y este último bronce Mundial.

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Raquel Carrera, con tres años menos, presume de cinco preseas internacionales. La primera que rodeó su cuello fue el oro continental sub-16 en el año 2016. En la franja de edad sub-18 logró una plata dos años después. Ya con las “mayores”, sumó las mismas dos platas que su paisana en el Europeo y el bronce mundialista del domingo.

La dupla ourensana aún tiene edad, cuerda y gasolina como para seguir inscribiendo su nombre en trofeos, tanto en la selección española como en sus equipos. Pero por detrás ya viene el relevo. Inés Sotelo está haciendo un camino similar en las categorías de base. Medallas continentales y mundiales en los equipos sub-18, sub-19 y sub-20.

Las huellas en el proceso están marcadas. Raquel Carrera y Paula Ginzo han pasado de niñas a mujeres subidas al podio. Una pareja de quilates que sigue añadiendo muescas a su revólver.