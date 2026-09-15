La primera entrevista a Antón Pulido hace 56 años

Él siempre recordaba que aquella había sido una de las primeras entrevistas en prensa y radio que le hacían en su vida, aquel otoño de 1970, o sea, hace 56 años, en que con una exposición en el Museo Arqueológico de Ourense. Conservo el recorte con la foto de ambos, mientras tomo nota. La instantánea se tomara en los propios estudios de Radio Popular en Ourense. En la introducción destacaba que era su primera muestra en la ciudad. También se destacaba ese perfil de su personalidad, la de ser maestro de escuela aparte de pintor.

Yo le preguntara quién era Antonio Pulido y me respondiera: “Como pintor, alguien que está empezando en la pintura, pero que ha participado en varios certámenes provinciales y los ha ganado obteniendo varios premios”. Seguía contando yo que, como antiguo seminarista, empezó a pintar en este ámbito y a exponer, pero él no le daba importancia a esa pasada etapa.

Contaba entonces que él prefería el óleo como técnica para sus obras y añadía: “Mi pintura es figurativa y los temas varios: niños, ancianos, bodegones, paisajes, de todo un poco”. Le preguntaba yo si su pintura era eminentemente creativa o pintura que refleja la realidad captada o interpretada, Y me decía: “Hay de todo: pintura creativa con creaciones sacadas de la imaginación, aunque fundiéndose con la realidad. También hay copias del natural, dándoles un estilo”.

Cuando años después coincidimos en infinidad de actos y reuniones, siempre recordaba aquella entrevista y la frase de que en el arte y en la vida las metas siempre están “perto e lonxe”.

Aquella primera exposición en el Museo Arqueológico se componía de veinte cuadros, muestra con la que Pulido quería dar una panorámica general desde los años que llevaba pintando. Le preguntara yo si el trabajo como maestro nacional era compatible con la actividad pictórica y me dijera: “Si. Es compatible. La tarea laboral del maestro termina a las cinco y media. Quedan aún muchas horas para dedicárselas a la pintura. De todos modos, siempre hay alguna dificultad para armonizar ambas actividades”.

Y aprovechando que era maestro le pregunté: ¿Se inspiró alguna vez en sus alumnos o en algún tema relacionado con la enseñanza para sus cuadros? Y me respondió: “Sí tengo dos cuadros en los que me he inspirado en dos de mis alumnos. Hay algo en sus traviesos rostros que merece la pena ser captado. Y cuando le pregunté si, como maestro, tenía entonces alguna ambición de tipo didáctico en su pintura me dijo “Toda la pintura es didáctica, toda la pintura enseña”.

Cuando años después coincidimos en infinidad de actos y reuniones, siempre recordaba aquella entrevista y la frase de que en el arte y en la vida las metas siempre están “perto e lonxe”. Entre nosotros quedó pendiente otro asunto: el de hacerme un retrato, incluso me hiciera unas fotos desde varios escorzos, para que no tuviera que posar. Siempre que nos veíamos hablamos de eso, pero no hubo tiempo.

Cuando se pierde una vida tan fecunda como la de Antón Pulido e inevitable recordar aquel pensamiento clásico de que en ocasiones la muerte llega cuando no debería llegar. Por algo Plinio el joven dijera: “Acerba semper et inmatura mors eorum qui inmortale aliquid parant”. (La muerte de aquellos que han hecho algo inmortal nos parece siempre cruel y fuera de lugar).