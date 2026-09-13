España con las ourensanas Carrera y Ginzo se cuelga el bronce en el mundial de baloncesto

La selección española femenina de baloncesto ha logrado este domingo la medalla de bronce en la Copa Mundial de la FIBA 2026, que se disputa en Berlín, gracias a una amplia victoria por 81-58 ante la selección anfitriona, que además ha servido para lamerse heridas de su amarga derrota en la víspera ante Estados Unidos en semifinales.

En el Uber Arena de la capital alemana, España se cruzó con Alemania por tercera vez en el último mes. Una había sido en la gira de amistosos preparatorios y la otra en la jornada 1 de la fase de grupos en este torneo. Y aunque esta ocasión el contexto era distinto, “La Familia” se recuperó del sinsabor ante las estadounidenses y celebró subir al podio.

Un triple temprano de Iyana Martín dejó claro que España quería recomponerse. El lanzamiento exterior volvió a ser sello de identidad, con Megan Gustafson intentándolo mucho, pero con el plan alternativo del poste bajo muy a mano, ya que María Conde estaba entonada junto a Awa Fam. Eso se combinó y España se distanció hasta el 22-9, en una racha que cortó Marie Gülich con una bandeja en reverso y recibiendo falta.

Anotó el tiro libre adicional, Mariona Ortiz contestó rápido clavando un triple en su tercer intento desde el perímetro y Alexandra Wilke hizo lo mismo para cerrar en 25-15 el primer periodo. Al inicio del siguiente se endureció el partido y los árbitros tuvieron cierta permisividad con el equipo anfitrión, provocando que el marcador se igualase otra vez.

Nyara Sabally destacaba en la anotación alemana y además despertaron en ataque Leonie Fiebich y Alexis Peterson para poner el 33-33. Entonces apareció Iyana Martín de nuevo para ejercer como lideresa, en compañía de una Raquel Carrera que tomó responsabilidad de cara al aro y mantuvo al conjunto español por delante en el marcador al descanso (40-36).

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Iyana Martín, la más destacada

Al regreso de los vestuarios, las pupilas de Miguel Méndez encajaron un triple de Leo Fiebich que fue, no obstante, un espejismo porque Maite Cazorla respondió con idéntica medicina y Raquel Carrera hiló aciertos para abrir hueco en el marcador. También prolongaron sus buenas cartas estadísticas Iyana Martín y Awa Fam para establecer un 55-39 holgado.

Frieda Bühner truncó esa dinámica con dos triples y entre medias de dichas canastas sumó puntos una actriz secundaria como Lina Sontag. Eso sí, España demostró por enésima vez tener profundidad de banquillo y gracias a Gustafson y Elena Buenavida evitó sustos durante un tercer cuarto que se abrochó en 61-51, dejando al público local algo cabizbajo.

Olaf Lange, seleccionador de Alemania, careció de recursos para que el partido cambiase de aires, especialmente después de que sus pupilas recibieran dos triples seguidos, de Cazorla y Conde, en los compases iniciales de un cuarto periodo sorprendentemente placentero para España. Un parcial acumulado de 20-7 así lo atestiguó y España ató el bronce.