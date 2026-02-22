La pegada del Arosa decide el partido ante el Barbadás (0-2)

Álex Rey, del Arosa, remata de espaldas ante la salida de un Borja Atanes que solventaría el peligro.

La calidad decidió en el campo de Os Carrís. El Arosa se llevó la victoria por 0-2 ante el Barbadás en un partido en el que le bastaron dos zarpazos de Álex Rey y Torrado, ambos en la segunda parte, para conseguir los puntos en un duelo que, más allá de que el peso lo llevaran más los visitantes, fuera mucho más equilibrado de lo que indicó el marcador. Pero por algo los arlequinados luchan por el ascenso directo y los azules son colistas.

El partido comenzó con un ritmo frenético y al minuto y medio se produjo la primera llegada con peligro. Fue arousana, con un centro de Torrado desde la banda derecha y remate muy forzado de Rivera que se fue muy alto. La réplica fue instantánea. Pase largo a Iker, que le ganó la espalda a Édgar y cuando encaraba solo la portería, con la posición ganada, fue desequilibrado por Édgar. Para el árbitro fue un “sigan, sigan”, aunque la acción no tenía mucha duda. Era el minuto 3 y en el 7, otra llegada local, esta en un saque de falta que remató desequilibrado Nespereira. Las dos últimas ocasiones de esta trepidante secuencia inicial fueron del Arosa, primero con un remate de espaldas de Álex Rey que paró Borja y una llegada a línea de fondo, de nuevo por el ataque derecho, con centro atrás que no encontró rematador. Todo esto en tan solo un cuarto de hora.

El Arosa fue creciendo y en el 20 se acercó de nuevo a la meta de un Borja que necesitó actuar otra vez, ahora para sacar con los pies un remate de Álex Rey.

Después de diez minutos en los que se vio obligado a replegarse, el Barbadás logró sacudirse el dominio visitante. No mediante la combinación, sí con otro envío de 50 metros buscando la espalda de la zaga rival de nuevo con destino a Iker, aunque esta vez se adelantó el portero.

El partido dejó de tener dueño y poco después de que el local Marcelo sufriera un percance muscular que le obligó a quedarse en el vestuario, se llegó al descanso. Más posesión, más dominio y más llegadas del Arosa, pero sin llegar a asustar. El no penalti del 3 podría haberlo cambiado todo.

La segunda mitad comenzó igual que terminó la primera, sin demasiado ritmo. Ni el Barbadás, obligado por abajo ni el Arosa, con la opción de acercarse al líder por arriba, metían presión.

Todo cambió en una acción sin aparente peligro. Enésimo ataque arousano por la banda derecha, cambio de juego desde el lateral al interior del área que recogió Álex Rey demasiado solo. Controló y tocó con el interior sutilmente para superar la salida de Borja Atanes. Fue el 0-1 en el minuto 53.

El Barbadás pagó el error y quedó tocado durante diez minutos. En el 61 Borja tuvo que salir del área para despejar un pase largo que dejaba solo a Rivera.

Quince minutos tardaron en reaccionar los locales. Lo hicieron con dos buenas llegadas en apenas un minuto, el 67, pero sin acierto. Primero fue Robert el que remató en semifallo cuando estaba solo cerca del pico del área pequeña. Y después fue Iker el que golpeó mal desde fuera del área en una contra.

Se lo creyó un Barbadás que empezaba, por vez primera en la segunda mitad, a pisar el campo rival con profundidad. Corzo lo intentó desde muy lejos en un rechace que salió no muy lejos de la escuadra.

Pero este domingo la calidad decidió en Os Carrís. Primera salida en mucho tiempo del Arosa, pase en profundidad a la espalda de la defensa al pico del área, controla Torrado, recorta y su remate lo trata de blocar abajo Borja, aunque no lo suficiente y termina entrando mansamente para el 0-2.

Qurdaba un cuarto de hora en el que lo intentaron los locales, aunque como en los 75 minutos anteriores, les faltó profundidad y, sobre todo, pegada. Se cumplió la lógica y el pez grande se comió al chico. A los azulones les toca seguir trabajando y sufriendo.