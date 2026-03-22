Un paso más de la UD Ourense hacia el play off (3-1)

Permanencia garantizada y otro paso muy importante hacia la clasificación por el play off de ascenso. La UD Ourense continúa semana a semana certificando una temporada brillante y, en este caso, no falló ante el colista Sámano con un comienzo de partido brillante y firmando un partido sobrio en el que no pasó ningún apuro para conservar la victoria en ningún momento.

El aficionado rojillo está abonado al buen fútbol y a muchos goles en cada partido en O Couto en las últimas jornadas y con la visita del colista no hubo una excepción. El inicio del encuentro, los primeros veinte minutos, fueron los mejores en lo que a juego de ataque del equipo de Borja Fernández de la temporada y pudo sentenciar el choque con una goleada de escándalo. Todo discurrió en campo del Sámano armado en dos líneas defensivas, pero lejos de su portería que la desarboló el equipo rojillo con la movilidad, velocidad y calidad de Migui, Busto y Justino por ambas bandas.

Avisó Manu Núñez en el primer minuto con una gran parada de Hodei, pero a los cuatro minutos Migui se plantó en un mano a mano por banda izquierda y fusiló al portero del Sámano para marcar el 1-0. En medio del aluvión, la UD Ourense no dejó de presionar alto, tener posesión de balón y buscar más goles que llegaría en el minuto 6 tras una precisa combinación con Justino por banda derecha que puso un centro preciso para que Rufo, sin oposición, batiese en área pequeña de nuevo a Hodei.

No bajó el listón el equipo unionista, pero sin la precisión ofensiva del inicio para generar más ocasiones claras para incrementar la ventaja y con el transcurso de los minutos y desde que Lambea realizó el primer remate del Sámano en el minuto 25, el equipo rojillo se fue diluyendo con el partido controlado, pero sin que pasase nada y dejando que el Sámano fuese creciendo aunque sin generar peligro en la portería de Vizoso hasta una jugada aislada antes del descanso. Jonás conectó una volea desde la frontal del área precisa ante la que nada puso hacer Vizoso y al descanso se llegaba con la sensación de clara superioridad del equipo ourensanista con el matiz de que todavía quedaba por sentenciar el choque.

Y tras el descanso el equipo volvió enchufado y sentenció el choque de nuevo al inicio del período. Con la precisión inicial en ataque y en la presión y solo necesitó un minuto para que Migui, uno de los jugadores con más protagonismo en el ataque rojillo, tras una conducción larga sin que la defensa del Sámano le encimase, consiguió conectar un pase interior preciso y de mucha calidad a Rufo que dentro del área y ante Holdei no volvió a errar y poner la sentencia al choque con el 3-1 con todo el segundo tiempo por delante.

Un segundo tiempo en el que, con cambios incluidos, la UD Ourense logró controlar el choque de forma cómoda, sin pasar apuros ni sobresaltos ofensivos y pudiendo incrementar la ventaja en el marcador, aunque sin el aluvión de fútbol y ocasiones de los primeros minutos de partido. Osian, uno de los cambios, tras robo en presión alta dispuso de la ocasión más clara además del gol en el segundo tiempo, pero su remate ante Hodei picado se fue a la manos del portero y en la última media hora de partido, como sucedió en el primer tiempo, todo el caudal ofensivo disminuyó al mismo tiempo que se sucedieron los cambios en un choque que se volvió muy plácido para equipo y afición rojilla.

Oferta renovaciones

Además del triunfo, la noticia en la Unión Deportiva Ourense fue el anuncio, al finalizar el partido y por acuerdo unánime de la directiva del club rojillo, de ofrecer la renovación en las mismas condiciones que el actual contrato para los dos lesionados de larga duración, el ourensano Viti y el argentino Jaichenco. Un gesto por parte de la directiva rojilla que le honra y que espera que sea aceptada por ambos jugadores.