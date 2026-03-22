Confianzas, las justas en O Couto para la UD Ourense que recibe la UD Sámano

El estadio de O Couto acoge este domingo por la tarde el duelo entre la UD Ourense, quinta clasificada, y el Sámano, colista de la categoría. Los unionistas, que solo han ganado uno de los últimos siete partidos, necesita sumar los tres puntos para continuar en play off y alejar los fantasmas de los malos resultados con los equipos de la zona de abajo.

Borja Fernández, entrenador de los unionistas, es consciente de que “como equipo tenemos una carencia contra los equipos de abajo y tenemos que superarla porque quedan pocos partidos y tenemos el objetivo ambicioso de la zona alta, por lo que no hay que mirar el DNI de nadie”.

No obstante, Fernández apunta que “menos el día de Sarria, en el resto de partidos competimos bien, pero algo nos está pasando que tenemos que solucionar. La realidad es que solo hemos conseguido ganar fuera de casa, entre los equipos de abajo, al Valladolid Promesas y al Lealtad; y en los dos últimos partidos en cosa contra ese tipo de rivales solo sacamos dos puntos. Es cierto que fueron encuentros en los que merecimos ganar por juego y por volumen de ocasiones, pero por una cosa u otra no conseguimos sacarlos adelante”.

Varo y Jaichenco presentaron la tercera equipación de la UD Ourense. | Yedra Seara

El rival de esta jornada, el Sámano, está prácticamente descendido, aunque viene de ganar al Coruxo. “Es un equipo que viene sin presión y prácticamente sin nada que jugarse, además, van a jugar en un campo chulo como es O Couto y que ahora está en perfectas condiciones, por lo que vendrán a disfrutar del partido. Ahora bien, nada de eso nos debe condicionar, ya que sabemos que tenemos ese déficit con los equipos que están metidos abajo y la realidad es que necesitamos los puntos para llegar al objetivo que nos hemos marcado ahora y para evitar que nos quede un mal sabor de boca. No debemos pensar nada más que en Sámano y que a las siete de la tarde tengamos los 44 puntos que nos dé la salvación matemática”, dice Fernández, que no podrá contar con Viti, Jaichenco y Roi Currás.