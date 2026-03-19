El Polígono, pensando en los cuartos

Regresa la Copa Diputación y, en el único duelo entre dos equipos de Primera Futgal, el Polígono y La Purísima van en busca del billete hacia los cuartos de final.

A finales del año pasado se enfrentaban en el campo industrial, aunque ahora está como entrenador Jorge Regal al mando de los anfitriones: “Aquí no hay vuelta, ya que se decide todo a un partido y la situación es ganar o ganar. Desde que me hice cargo la plantilla es la misma, pero creo que a nivel de juego en lo único que mejoramos es en cuanto a resultados, porque de la etapa anterior no cambió nada”.

En cuanto a esta ronda de la competición, a partido único, “lo afrontamos con la ilusión de lo que significa esta copa para todos los equipos ourensanos, la de pasar una ronda más y buscar el objetivo de avanzar lo más posible. A nosotros nos gustaría ganar el partido antes de llegar a una situación como es la definición por penaltis”. Por distintas molestias no podrán actuar el delantero Sanmiguel y Raúl.

En el bando contrario, el técnico David Valcárcel se muestra confiado ante los últimos buenos resultados de La Purísima: “La plantilla está muy motivada y con ánimo, por supuesto, de poder pasar la eliminatoria y competir”.

En este caso vuelven a un campo que les fue propicio en la liga. “El entrenador es diferente, la dinámica del juego ha cambiado, entonces va a ser totalmente distinto al de aquel día e incluso hay jugadores que juegan en posiciones diferentes y nosotros tendremos que adaptarnos a esas modificaciones que han hecho”.

Sobre si se trata de un partido más, pensando en la permanencia, “realmente a nosotros nos interesa mucho la liga y mantener la categoría, pero la Copa a los chavales les motiva mucho y está claro que vamos a competir y ponérselo difícil al Polígono”.

Las claves

Sobre las claves de esta eliminatoria, David Valcárcel entiende que “los partidos de Copa son siempre complicados, depende mucho de si logras o no adelantarte en el marcador, pero son encuentros igualados porque aquí todo el mundo a esta competición le da muchísimo valor por la ilusión que te hace llegar a la final de O Couto, entonces siempre hay equipos de inferior categoría que acaban eliminando a otro superior y no es más que una cuestión motivacional para sentirte importante”.

Una de las piezas que puede ser desequilibrante en este encuentro es su delantero Suances, su máximo goleador.

En cuanto a las novedades que presenta el cuadro colegial están descartados Marcos, Raúl, Alfredo y Simón, lesionados. Son duda hasta último momento David, Jorge y Diego.

Antonio González, 12:00 h.