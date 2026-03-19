El Polígono, pensando en los cuartos

NUEVA RONDA

El Polígono enfoca todo su potencial en esta nueva ronda frente a La Purísima, que ya los amargó en la presente liga

El industrial David se lleva el balón ante Nava, de la Purísima.
El industrial David se lleva el balón ante Nava, de la Purísima. | Miguel Ángel

Regresa la Copa Diputación y, en el único duelo entre dos equipos de Primera Futgal, el Polígono y La Purísima van en busca del billete hacia los cuartos de final.

A finales del año pasado se enfrentaban en el campo industrial, aunque ahora está como entrenador Jorge Regal al mando de los anfitriones: “Aquí no hay vuelta, ya que se decide todo a un partido y la situación es ganar o ganar. Desde que me hice cargo la plantilla es la misma, pero creo que a nivel de juego en lo único que mejoramos es en cuanto a resultados, porque de la etapa anterior no cambió nada”.

En cuanto a esta ronda de la competición, a partido único, “lo afrontamos con la ilusión de lo que significa esta copa para todos los equipos ourensanos, la de pasar una ronda más y buscar el objetivo de avanzar lo más posible. A nosotros nos gustaría ganar el partido antes de llegar a una situación como es la definición por penaltis”. Por distintas molestias no podrán actuar el delantero Sanmiguel y Raúl.

En el bando contrario, el técnico David Valcárcel se muestra confiado ante los últimos buenos resultados de La Purísima: “La plantilla está muy motivada y con ánimo, por supuesto, de poder pasar la eliminatoria y competir”.

En este caso vuelven a un campo que les fue propicio en la liga. “El entrenador es diferente, la dinámica del juego ha cambiado, entonces va a ser totalmente distinto al de aquel día e incluso hay jugadores que juegan en posiciones diferentes y nosotros tendremos que adaptarnos a esas modificaciones que han hecho”.

Sobre si se trata de un partido más, pensando en la permanencia, “realmente a nosotros nos interesa mucho la liga y mantener la categoría, pero la Copa a los chavales les motiva mucho y está claro que vamos a competir y ponérselo difícil al Polígono”.

Las claves

Sobre las claves de esta eliminatoria, David Valcárcel entiende que “los partidos de Copa son siempre complicados, depende mucho de si logras o no adelantarte en el marcador, pero son encuentros igualados porque aquí todo el mundo a esta competición le da muchísimo valor por la ilusión que te hace llegar a la final de O Couto, entonces siempre hay equipos de inferior categoría que acaban eliminando a otro superior y no es más que una cuestión motivacional para sentirte importante”.

Una de las piezas que puede ser desequilibrante en este encuentro es su delantero Suances, su máximo goleador.

En cuanto a las novedades que presenta el cuadro colegial están descartados Marcos, Raúl, Alfredo y Simón, lesionados. Son duda hasta último momento David, Jorge y Diego.

Antonio González, 12:00 h.

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