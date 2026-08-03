La previa Torneo Internacional “Cidade de Ourense” está en liza

La sexta edición del Torneo Internacional “Cidade de Ourense” de tenis femenino ya está en marcha. Lo hizo con la primera de las rondas de una fase previa que vivirá hoy (desde 10:00 horas) las finales de las que saldrán las ocho últimas plazas de un cuadro principal que se pone en liza mañana y pasado con la primera ronda individual.

Lo hizo con las dos principales favoritas superando ronda de forma cómoda. Así, la bielorrusa Anna Kubareva (número 1 en la “qualifying”) dominó con solvencia a la china Liu Min, a la que superó por un doble 6-2. Hizo lo propio la italiana Camilla Zanolini (2), que superó por 6-2 y 6-4 a la sudafricana Warona Mdlulwa. Ahora, Kubareva se juega el acceso al cuadro principal ante la española Alice Ferlito, que ayer venció en un duelo nacional a Alba María Coromina Boluda por 6-4 y 6-2. Zanolini, por su parte, se mide a la surafricana Wozuko Mdlulwa (10), que necesitó tres sets para imponerse a la portuguesa Milana Ivantsiv por 7-5, 4-6 y 6-0.

La tercera favorita de la previa, la rusa Ekaterina Yashina, también pasó ronda al superar con claridad a la española Carlota Corte por un doble 6-2. Ahora se la jugará ante la española Anna Orlando Pellicero, quien necesitó tres mangas para vencer, remontada incluida, a la germana Karla Bartel, novena favorita, por 3-6, 6-1 y 6-3.

La número 4 también accedió a la final de la previa. La neerlandesa Isis Louise Van den Broek superó en un partido loco a la ucrania Polina Isakova. Isis Louise cedió el primer parcial por un contundente 0-6, pero después reaccionó para vencer por 6-3 y 6-0. Su rival es la neozelandesa Elyse Tse, que le endosó un doble 6-0 a la española Blanca Trillo Pita da Veiga.

Otra de las finales mide a la rusa Aleksandra Iankovskaia y a la norteamericana Sofía Camila Rojas, que vencieron a la bielorrusa Yuliya Hatouka por 6-3, 1-6 y 6-1 y a la española Deva Raposi Serrano por un doble 6-0, respectivamente.

Más emparejamientos

La kazaja Soja Zhiyenbayeba ganó también por 6-0 y 6-0 a la española Amanda Montes Khaghami y se las verá con la italiana Valentina Losciale, que ganó por 6-2 y 6-1 a su compatriota Sofía Avataneo.

La rumana Maria Toma (8) ganó por un doble 6-1 a la gallega Aranai Martínez Quintana y se jugará un puesto en el cuadro final ante la española Esther López Alcaraz, que superó a la india Madhurima Sawant por 6-3 y 6-0.

También pasó la ucrania Aliesa Reva, que ganó 6-3 y 6-3 a la letona Daniela Darta Feldmane. Jugará ante la neerlandesa Rose Marie Nijkamp, que ganó a la gallega Màire Grace Ryan por 6-0 y 6-1.