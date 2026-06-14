Primer asalto para el Estrela en Linyola

El Estrela Futsal inicia la final del play off por el ascenso a Primera División. El conjunto de Cortegada afronta a partir de las 12,00 horas en tierras ilerdenses ante el Linyola el partido de ida. Cara a cara el segundo clasificado del grupo 2 con el campeón del Grupo 1 y por números el mejor equipo de los 47 de la categoría.

La expedición partió de O Ribeiro este sábado a las 22,00 horas y después de viajar toda la noche, visita al hotel para desayunar y desplazarse hasta el Municipal de Linyola para una suave sesión de trabajo “muy light para estirar las piernas y poco más”, aseguró Manu Cossío.

El técnico del Estrela viajó con toda la plantilla sana. “La mayor preocupación en un play off es el estado físico de las jugadoras y podemos decir que hemos tenido suerte, ya que están todas bien y el estado es óptimo. También a nivel deportivo, con goleadas en los últimos partidos y dejando muy buenas sensaciones”, añade el entrenador arousano.

Así, todas las preocupaciones las centra el Linyola. El equipo, que sufrió solo dos empates y tres derrotas en la fase regular. La cancha, por dos motivos, el competitivo, ya que solo ha cedido un empate, y las dimensiones, más pequeña del 40x20 que dice la normativa. Y el ambiente, al esperarse una encerrona, con la grada repleta de un público ruidoso.

“Intentaremos abstraernos del ambiente y centrarnos en su juego directo. Meten balones al área dadas las reducidas dimensiones de la cancha, para aprovechar las segundas jugadas. Tenemos jugadoras con experiencia y por lo demás, esperemos que nuestra calidad nos permita conseguir un resultado positivo. De ir mal el partido, lo importante es no perder la cabeza, ya que se trata de una eliminatoria de 80 minutos. Pase lo que pase en la ida, el ascenso debería resolverse en Cortegada”, finaliza un Manu Cossío que confía “plenamente” en su equipo.