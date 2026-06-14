Primer paso al ascenso del Antela

El Antela está a un paso de subir, por primera vez en su historia, a Tercera Federación. Este domingo por la tarde, se medirá en un estadio de A Moreira que se quedará pequeño al San Tirso en la ida de la final del play off de ascenso. Los albinegros, que superaron en la primera eliminatoria al Betanzos, se medirán a un conjunto coruñés que poco o nada tiene que ver con el betanceiro.

Bruno Gómez, entrenador de los antelanos y que tiene a todos los jugadores disponibles, espera que “el partido sea muy igualado y que se decida por detalles, como pasó en el día del Betanzos. Habrá que estar muy atentos en las áreas y hacer un encuentro largo para que no estén cómodos con el balón. Si lo conseguimos, le haremos sufrir, de lo contrario lo pasaremos nosotros mal”.

Como ocurrió en la anterior ronda, el Antela jugará ida en casa y la vuelta, fuera. Aunque en este caso en un campo pequeño y sintético. “No se nos dan tal mal los campos pequeños, pero sí que es diferente a jugar en uno como el nuestro. Hay que aprovechar la ida para llevar ventaja a San Tirso, aunque sin volvernos locos, porque el objetivo es llegar vivos a la vuelta”.

En referencia a un exceso de presión por el escenario, Gómez admite que “pensábamos que el día del Betanzos nos iba a costar más adaptarnos a un día grande, pero los jugadores estuvieron a buen nivel y espero que ante el San Tirso haya el mismo ambiente o incluso más gente y seguro que los futbolistas se adaptarán igual de bien”.

Álex Boán

El central del Antela, Álex Boán, indiscutible para Gómez, comenta que “afrontamos el duelo con mucha ilusión, llegar a donde estamos es algo increíble. Sabemos que hay mucha gente ilusionada y que va a estar apoyándonos, y queremos devolverles todo con esfuerzo y ojalá con un buen resultado”.

Además, reconoce que “Betanzos y San Tirso son dos equipos completamente diferentes. Los segundos son más combinativos y tienen jugadores de muy buen nivel. Nos han explicado sus virtudes y en dónde podemos hacerles daño, vamos a intentar aprovechar esas pautas. Si logramos mantener la portería a cero, sería un paso muy grande, por lo que hay que controlar sus transiciones y aprovechar las que tengamos para hacer gol”.

El San Tirso tiene las bajas de Vigo, Pájaro, Carlos Díaz y Segade.

A Moreira, 18:00 horas.