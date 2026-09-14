La Purisima finaliza con poco premio en casa (1-1)

En un partido marcado por la igualdad, La Purísima y Francelos terminaron repartiéndose un punto para cada uno tras el 1-1 definitivo. El primer obstáculo que tuvieron que sortear ambos equipos fue la elevada temperatura. Los 45 minutos iniciales mostraron más entero en el aspecto físico a los locales, aunque con el transcurrir de los minutos, el Francelos se fue adueñando del balón. Así y todo no hubo jugadas de peligro para ambas porterías.

Conforme fue avanzando el encuentro, los colegiales comenzaron a tener más presencia y seguridad, pero no estuvieron acertados de cara a la meta contraria. En la segunda parte, llegarían los goles. Consiguió adelantarse el cuadro de Gele, por mediación de Damián al revolverse dentro del área y definir al palo corto del portero Samuel, y de esa manera colocaba el 0-1 en el marcador.

Ante esta desventaja, como era lógico, La Purísima quemó sus naves en busca de la paridad. Esta oportunidad llegó a cuatro minutos del final, cuando Jorge intentaba rematar y era derribado por un contrario, cometiendo penalti que el propio defensa central se encargó de transformar en el 1-1.

Ya en el tiempo de descuento, ambos equipos tuvieron su oportunidad de llevarse la victoria. Primero la tuvo Docasar con un disparo que se estrelló en el palo, pero también los visitantes tuvieron la suya, negándoselo la madera. Como se pudo apreciar, pudo decantarse la balanza hacia un lado o el otro, pero faltó un poco más de precisión en los últimos metros.

Sensaciones

Si bien los anfitriones sostuvieron que estuvieron más cerca del triunfo, para el Francelos no es un mal resultado en este arranque de liga, en el que ya ha sumado cuatro puntos de los seis disputados.