El Polígono arranca con fuerza ante La Purísima (4-0)

El industrial Rubén Villa celebra con los puños apretados el primer gol anotado por Sanmiguel y el desconsuelo del rival.

El Polígono consiguió una clara y abultada victoria de 4-0 sobre La Purísima, iniciando la liga con muy buen pie y siendo líder.

El gran obstáculo que tuvieron que sortear ambos equipos fue el intenso calor a la hora del partido, y eso de alguna manera hizo que la primera parte se desarrollara con un ritmo un tanto cansino y escasísimas ocasiones, pero siendo los anfitriones los que tuvieron más tiempo el balón en su poder, aunque esto no significara un dominio sobre un adversario que supo defender con uñas y dientes su parcela defensiva, de la que destacaba la tarea de Said. Los intentos del equipo de David Valcárcel se circunscribían en las fugaces apariciones de su delantero Numan, pero el meta local Miguel era un espectador de lujo.

Los industriales pudieron adelantarse en el marcador. Adrián Pérez probó fortuna con un disparo que iba camino de una portería vacía, pero evitó la caída el oportuno cruce del defensa central. Más tarde, el propio atacante probó con otro tiro, pero el esférico se marchó apenas desviado y antes del descanso, Manu conectó de cabeza un córner, pero su intención no llegó a meterse entre los tres palos.

El arranque de los segundos 45 minutos mostró a un Polígono dispuesto a no perdonar y saldar la papeleta con el primer triunfo de la temporada. Pudo abrir la lata Santi Granja dentro del área pequeña, pero salvaron in extremis la última línea colegial.

Pero un minuto más tarde comenzó a romperse el muro visitante. Luego de una serie de rechaces dentro del área, apareció Sanmiguel para resolver con un tiro potente que supuso el 1-0.

La Purísima, con la entrada de Rodrigo encontró algunos resquicios donde podría conseguir la igualdad, pero careció de acierto en los últimos metros.

El cuadro industrial, viendo que su oponente dejó más desprotegida su defensa en busca del gol, comenzó a inundar de centros el área colegial y los errores transformados en forma de regalo, con cinta incluida.

El 2-0 nació de un primer despeje que intentó completar Said, pero su rechace generó una rara parábola que parecía no tener inconvenientes para Samuel, pero el cancerbero se hizo un lío y al querer sacar sobre el larguero la terminó metiendo en la red.

El industrial Rubén Villa celebra con los puños apretados el primer gol anotado por Sanmiguel y el desconsuelo del rival.

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Este tanto fue un golpe letal para las aspiraciones de un rival que en la recta final le abrió aún más el camino a su rival para plasmar una durísima caída a domicilio.

Un nuevo obsequio dentro del área que esta vez se encargó Adrián Iglesias. Ante la salida del portero, logró superarlo con un disparo escorado que supuso el 3-0.

A pesar de su tarde para el olvido, Samuel supo parar un peligroso tiro de Quique Pérez con mucho esfuerzo.

Aún quedaba un regalo más por parte de los visitantes que terminaron con una línea de tres en defensa que acabó siendo su condena.

El cuarto

Para los aficionados industriales que disfrutaban de una plácida victoria, tuvieron tiempo de celebrar el definitivo 4-0. A la salida de un saque de esquina, Gabri Outeiriño aprovechó un balón muerto en el área para someter con un remate raso y cruzado a Samuel.

El primer examen fue aprobado con creces por el Polígono, más allá de la ayuda de un rival ingenuo que tendrá que analizar detenidamente las dudas que tuvo.