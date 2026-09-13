Neuronas en desarrollo, cariños en espera

No es que haya una falta de amor, pero la transición hacia la preadolescencia -alrededor de los ocho o nueve años- suele atravesar una etapa difícil de digerir en el terreno emocional.

Visto desde la mirada de los abuelos, el contraste es evidente: esa sensibilidad y esa necesidad de afecto que la vida nos va pidiendo a la tercera edad se topan de frente con el repliegue de unas neuronas en pleno crecimiento.

Por suerte, es solo un paréntesis. Pasada esa etapa, las aguas volverán a surcar el cauce natural del afecto, a la espera de que se asiente esa nueva orografía cerebral. Hay que saber esperar.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte( Albacete)