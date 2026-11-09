PRIMERA FUTGAL
La Purísima ganó en el último suspiro al Maside (2-3)
PRIMERA FUTGAL
La Purísima logró un triunfo agónico e importante por 2-3 ante el Maside que, aunque no le permite salir de los puestos de descenso, potencia el estado de ánimo de sus jugadores.
La primera mitad arrancó con cierta igualdad, donde los locales intentaron gestionar el balón, pero se encontraron con un rival que supo defender con mucho criterio. La primera aproximación fue una falta de Álex Bardelás que remató de cabeza Naym sobre el travesaño.
Sin embargo, abrieron la lata los colegiales. Rodrigo le robó la cartera a Naym y desde unos 40 metros sorprendió con una vaselina a Ferradás, que observó cómo el balón entraba por la escuadra para convertirse en el 0-1. Pudo más tarde igualar el Maside con un tiro, dentro del área, de Esteban que despejó el portero y que terminó cabeceando Álex Blanco a las manos de Ferradas.
Pero el que no fallaría sería otra vez Rodrigo. El delantero, entrando por el segundo palo, remató de cabeza una falta de Docasar y de esa manera colocar el 0-2.
Los masidaos despertaron en la segunda parte y lograron equilibrar el marcador. Esteban recogió un rechace dentro del área y con un potente tiro puso el 1-2. El propio atacante local sería el encargado de establecer el 2-2 luego de conectar de cabeza un centro de Roi.
A La Purísima le costó volver a meterse en el partido y ver cómo su adversario inclinaba el campo hacia la portería de Javier Coudet, aunque no pasó demasiados sustos. El partido entró en una fase, donde ninguno se conformaba con el empate, con lo cual la incertidumbre se prolongó hasta el final. El Maside lo intentó colgando balones y su rival apostando a la contra. Así llegó el 2-3. Numan se fue por la banda y su centro raso lo aprovechó Íker, entrando por el segundo palo, para resolver.
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