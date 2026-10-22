Valcárcel, entrenador de La Purísima: “El equipo va a ir a más”

La Purísima no logra enderezar el rumbo, marcha último y aún no fue capaz de ganar un partido, aun así su entrenador, David Valcárcel, viendo la evolución del equipo es optimista: “La realidad es que no lo veo oscuro, al contrario. Estamos yendo a más y creo que los resultados no nos están acompañando. Estamos perdiendo partidos por cosas puntuales, pero en cuanto se corrijan vamos a ir hacia arriba”.

Esta temporada se han marchado jugadores importantes: “Es el caso de Suances y de otros cuatro que estaban preparando oposiciones. Además, estamos pendientes de recuperar a Marcos, que sufrió el año pasado una luxación de hombro, pero aún no tiene el alta. Se juntan muchas cosas, luego los que se han incorporado son jugadores sin experiencia y están adaptándose”.

Daría la sensación de que a La Purísima le falta una marcha más, aunque el entrenador lo ve desde otro prisma: “Lo que les transmitimos a los jugadores es que se atrevan a jugar, encarar, llevar el control del juego e intentar salir jugando desde atrás. Nosotros somos de una mentalidad de que es un equipo que tenemos que trabajar para que dentro de dos o tres años tengamos uno muy competitivo. Aquí no hay las prisas de tener que sacar al equipo de ahí, jugar a no perder o ser muy serios en defensa y no apostar a jugar en ataque”.

Dada la situación actual, podría pensarse en cambiar de técnico, pero David Valcárcel recuerda que este año con la incorporación de Chicho en la preparación física y Manuel Dorado como parte del staff técnico, es todo lo contrario: “Estoy mucho más relajado que la campaña anterior, porque no tengo que preparar las sesiones a nivel físico, pero sí algo más en lo táctico y Dorado es una persona con mucha experiencia y siempre me aporta ideas, entonces creemos en lo que hacemos y en la evolución que está teniendo el equipo. En ningún momento nos planteamos dar un paso a un lado y buscar otra solución”.

El equipo colegial se encuentra a tres puntos de salir del descenso en una liga que está muy igualada: “Al acabar el partido, el entrenador del Córgomo me decía que nos había visto como un equipo disciplinado tácticamente y serio, que le sorprendía que estuvieramos tan abajo, pero contra ellos no se puede jugar con la alegría que lo hicimos contra otros, de ahí que debíamos mantener un respeto importante porque en cualquier acción individual te pueden complicar la vida. Está claro que mis jugadores son jóvenes y esta situación también les es incómoda, pero les trasmitimos calma, que vayan creciendo y en cuanto ganen un par de partidos la dinámica va a cambiar”.