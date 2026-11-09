Seamos realistas

Cuando el bipartidismo no había dado paso al bibloquismo, no había ningún partido político que no asegurase que salía a ganar las elecciones por mayoría absoluta, aunque hubo muchas legislaturas en las que fue necesario el apoyo externo de los partidos nacionalistas, algunos de los cuales no habían llegado al soberanismo o lo disimulaban. Desde que surgieron los partidos de la nueva política, que resultaron ser tan viejos como aquellos a los que venían a enmendar la plana y no supieron superar sus defectos, la opción de las coaliciones de todos los colores están sobre la mesa. Todas menos una que en algún momento pareció estar cerca y que no fraguó por las ensoñaciones de unos líderes prepotentes e inexpertos, la de una minicoalición entre un partido de izquierdas, el PSOE, y otro de centro derecha, Ciudadanos. Porque la “grosse koalition” es impensable.

Ahora las encuestas ponen a cada uno en su sitio y ninguna de ellas apunta a que un partido político pueda conseguir la mayoría absoluta en las elecciones del próximo 29-N, lo que aboca a la formación de coaliciones para conseguir la mayoría parlamentaria, sea mediante la fórmula de “coalición de perdedores”, o sobre la base de tragarse hasta las resoluciones de los congresos nacionales sobre las líneas rojas para formar coaliciones. El PP parecía vetar a Vox, pero haciendo de la necesidad virtud, lo considera más que un socio necesario, como ha demostrado en las comunidades autónomas en las que gobiernan juntos y en las que la ultraderecha impone algunas condiciones que el PP asume sin cuestionárselas, como en Aragón y la ayuda al desarrollo.

En la izquierda, el panorama es similar. El PSOE sería el principal partido, pero necesitaría de todos los partidos que integran el “Frankenstein” si quiere tener alguna opción de alcanzar una mayoría para la investidura que nadie atisba en el horizonte, y menos tras el último trágico suceso. No obstante, a la izquierda de todo ese espectro existe una aldea de los galos irreductible que todavía considera que puede imponer sus condiciones si el PSOE se acerca a ellos para pedirle el voto. La líder de este sector, Irene Montero, ha puesto una serie de condiciones inexcusables que negociar si quiere su apoyo. Pero antes tiene que conseguir varios diputados en las urnas y las previsiones demoscópicas no apuntan muy alto. Montero exigiría un programa de renacionalizaciones sobre la base de la disminución del gasto militar que serviría para mejorar el resto de los servicios públicos, además de crear supermercados públicos, y aplicar una política de vivienda que evitara la especulación en alquileres y compras. Estas exigencias son, para un partido socialdemócrata, como un brindis al sol, y en el caso de que sus escasos diputados fueran necesarios para una investidura de Pedro Sánchez, ¿existe alguna duda sobre cuál sería el voto de Podemos si de ellos dependiera que el Gobierno tuviera un signo u otro? Pero Podemos se ha quedado en mayo del 68: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”.

Dentro del desiderátum de la izquierda, al menos la propuesta de la líder del Frente Amplio, Ada Colau, de establecer una “tax the rich”, un impuesto especial para los millonarios y más aún para los supermillonarios, tendría una posibilidad mayor de ejecutarse que la renacionalización, porque Sánchez ya lo ha hecho, en parte, con los beneficios caídos del cielo.