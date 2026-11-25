El Barco suma y sigue. Los de Valdeorras derrotaron 1-3 al Racing Villalbés y se han instalado en la segunda posición. Uno de los jugadores claves de los barquenses está siendo Raúl Arias (Bembibre, 2003), que ante los lucenses anotó un doblete y es el máximo goleador de su equipo con cinco.

“Fue un partido complicado, como todos este año. Nos pusimos por delante tras cazar un rechace en el área y definir, aunque acto seguido nos empataron en un centro lateral. Antes del descanso volvimos a adelantarnos en una jugada en la que un defensa rival marcó en propia puerta para poner el 2-1. Ya en la segunda parte, tras una buena combinación en banda con Carlos Cruz, pudimos hacer el tercero, lo que nos dio margen para aguantar el resultado hasta el final”, apunta Arias sobre el trabajado triunfo en A Magdalena.

Uno de los déficits del Barco en los primeros partidos era la falta de efectividad, algo que están corrigiendo en los últimos encuentros: “Al principio nos estaba costando mucho convertir lo que generábamos, y a mí en especial también. Últimamente, tenemos más claridad de cara a puerta y eso se nota en los resultados: anotamos con regularidad y eso obliga mucho más al rival. Siempre sienta bien aportar goles, como pude hacer la pasada jornada, pero lo verdaderamente importante son los tres puntos para seguir arriba”.

Cambio de entrenador

En las últimas semanas, los valdeorreses tuvieron que hacer frente a un cambio de entrenador; pese a ello, el equipo sigue desprendiendo las mismas sensaciones que cuando estaba Agustín Ruiz: “Es una situación atípica, porque normalmente los técnicos salen cuando las cosas no van bien. En este caso, Agustín recibió una oferta muy buena de categoría superior y todos nos alegramos por él. Con la llegada de Brais apenas han cambiado las cosas, el equipo ha seguido trabajando igual de bien y los resultados siguen acompañando en el día a día.

Después de 12 jornadas, el Barco suma 22 puntos, unos números que permiten soñar con jugar los play off: “La dinámica es muy buena y hay que disfrutar del momento, pero sin pensar demasiado en la clasificación. La ilusión del play off’ de ascenso siempre está ahí, pero debemos ir partido a partido, porque cualquier rival te puede ganar y no nos podemos descentrar”.

Arias llegó este verano al Barco después de haberse formado en la base de la Ponferradina, donde llegó a debutar con el primer equipo, y el Atlético Bembibre. Además, la pasada temporada defendió los colores del Tudelano. “Me he encontrado muy a gusto desde el primer día. Todo va sobre ruedas tanto con el cuerpo técnico como con el presidente y los compañeros, y eso se refleja en el campo. Después de un año difícil en Tudela marcado por una lesión, buscaba estabilidad y estar cerca de mi familia y amigos en Bembibre. Vivir en casa, ir a entrenar en unos 35 o 40 minutos es una maravilla”.