Nadie frena a este Barco: victoria de los ourensanos contra el Racing Villalbés (1-3)
TERCERA FEDERACIÓN
El conjunto valdeorrés volvió a vencer, esta vez a domicilio ante el Villalbés, y se asienta en la zona alta de la tabla
El CD Barco volvió a sumar una victoria, esta vez ante el Racing Villalbés, en un encuentro este domingo en el que los de Brais Prados hicieron un encuentro muy completo para llevarse tres puntos que les permiten continuar en la segunda posición de la clasificación de Tercera Federación.
La primera mitad estuvo marcada por la igualdad, aunque el conjunto local disfrutó de un tramo de mayor dominio durante aproximadamente 15 minutos, pero sin llegar a crear un peligro real sobre la meta de Imanol. El Barco, por su parte, consiguió adelantarse pronto, en el minuto 8, gracias a una acción combinativa en la que filtraron un balón para Raúl Arias, que culminó la jugada con el primer tanto del partido.
La reacción del Racing Villalbés no se hizo esperar. En el minuto 11, un centro lateral acabó con el remate de Borja Míguez, que obligó a Imanol a intervenir. El guardameta barquense detuvo el primer intento, pero Míguez aprovechó el rechace para poner el empate en A Madalena.
Con el partido nuevamente igualado, los barquenses encontraron el premio antes del descanso. En el minuto 36, Santín puso un centro raso que David Vérez acabó introduciendo en la portería al despejar mal el esférico. Un tanto que llegaba en un momento importante y dejaba el factor psicológico a favor de los barquenses.
Mejor versión
Tras el paso por vestuarios, el Barco mostró una mejor versión, más organizado y cómodo sobre el terreno de juego, corrigiendo sobre todo errores de semanas anteriores. Esa mejoría acabaría traduciéndose en el tercer gol, nuevamente en una acción de transición que acabó con un gol de Raúl Arias muy similar al logrado hace una semana Boiro, aunque esta vez con ayuda del poste.
Con el 1-3, los de Brais Prado supieron gestionar el encuentro. Los cambios contribuyeron a mantener el orden y la solidez defensiva, defendiendo juntos y sin complicaciones, para que el equipo no llegase a pasar grandes apuros en el tramo final y así asegurar los tres puntos.
Racing Villalbés - CD Barco (1-3)
Racing Villalbés: Santomé, Vérez (Javi Varela, min 80), Jose Varela (Brais, min 65), Lamas (Muíño, min 75), Borja Míguez (Raúl Melo, min 75), Otero (Rodri Alonso, min 65), Martín, Lansade, Adri Castro, Ángel, Gael.
CD Barco: Imanol, Marcos Vilachá, Raúl Paz, Diego Santín (Álex, min 83), Sidibé (Óscar Martín, min 65), Jonatan, Carlos Cruz (Manu, min 71), Miguel Freiría (Ariel, min 71), Dani Sánchez, Raúl Arias (Noel, min 71), Diego Souto.
Goles:
- 0-1, Raúl Arias, min 8;
- 1-1 Borja Míguez, min 11;
- 1-2 David Vérez, min 36;
- 1-3 Raúl Arias, min 55.
Árbitro:
Raúl García, de Santiago de Compostela. Tarjetas amarillas a Lamas, Javi Varela, Martín y Brais por el Racing Villalbés. A Noel por el Barco.
Incidencias
Encuentro disputado en A Madalena.
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