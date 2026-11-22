El CD Barco volvió a sumar una victoria, esta vez ante el Racing Villalbés, en un encuentro este domingo en el que los de Brais Prados hicieron un encuentro muy completo para llevarse tres puntos que les permiten continuar en la segunda posición de la clasificación de Tercera Federación.

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad, aunque el conjunto local disfrutó de un tramo de mayor dominio durante aproximadamente 15 minutos, pero sin llegar a crear un peligro real sobre la meta de Imanol. El Barco, por su parte, consiguió adelantarse pronto, en el minuto 8, gracias a una acción combinativa en la que filtraron un balón para Raúl Arias, que culminó la jugada con el primer tanto del partido.

Después del paso por los vestuarios, los valdeorreses estuvieron más cómodos y organizados

La reacción del Racing Villalbés no se hizo esperar. En el minuto 11, un centro lateral acabó con el remate de Borja Míguez, que obligó a Imanol a intervenir. El guardameta barquense detuvo el primer intento, pero Míguez aprovechó el rechace para poner el empate en A Madalena.

Con el partido nuevamente igualado, los barquenses encontraron el premio antes del descanso. En el minuto 36, Santín puso un centro raso que David Vérez acabó introduciendo en la portería al despejar mal el esférico. Un tanto que llegaba en un momento importante y dejaba el factor psicológico a favor de los barquenses.

Mejor versión

Tras el paso por vestuarios, el Barco mostró una mejor versión, más organizado y cómodo sobre el terreno de juego, corrigiendo sobre todo errores de semanas anteriores. Esa mejoría acabaría traduciéndose en el tercer gol, nuevamente en una acción de transición que acabó con un gol de Raúl Arias muy similar al logrado hace una semana Boiro, aunque esta vez con ayuda del poste.

Con el 1-3, los de Brais Prado supieron gestionar el encuentro. Los cambios contribuyeron a mantener el orden y la solidez defensiva, defendiendo juntos y sin complicaciones, para que el equipo no llegase a pasar grandes apuros en el tramo final y así asegurar los tres puntos.