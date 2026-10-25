El Rayo 21 estirar la buena racha

El Rayo 21 atraviesa por un buen momento para recibir este domingo tarde (17:15 horas) al Velle. El delantero Kitos, que milita en el club desde cadetes, se muestra muy confiado de poder sumar una nueva victoria. “Estamos muy contentos en lo colectivo como en lo individual y con muchas ganas de afrontar este partido. Atravesamos una buena dinámica y en Eiroás somos un equipo fuerte; de hecho llevamos un año y medio sin perder en casa, esperando no meter la pata”, señala.

El jugador rayista se sincera. “No esperaba que fuese tan buen este arranque, pero sí que es verdad que con Iván González todos sus equipos siempre están arriba. Además, en este club hay un sentimiento de barrio como se pueden ver en los carteles”, añade.

En cuanto al encuentro, Kitos espera que se puedan quedar con los tres puntos. “Nos los vamos a llevar, porque en casa somos muy fuertes, aunque también en las primeras jornadas merecimos algo más, pero no todo va a salir bien”. Por distintos motivos, el técnico Iván González no podrá disponer de Cantón, Arón, Peru, Denis, Rucho, Torque y Marcos Moure.

Una historia diferente

El panorama en el Velle es diametralmente opuesto y el entrenador Anxo Valcárcel fue tajante. “Estamos muy mal anímicamente y en eficacia los jugadores están muy desconcentrados para lo que es esta categoría”, destaca.

Conoce otra de las razones de este momento malo, donde tan solo ha cosechado un punto de los últimos nueve: “Hay 16 jugadores nuevos y guste o no tenemos que acoplarlos y adaptarlos entre nosotros en la Primera Futgal, con lo cual nos está costando más de lo que esperábamos. No es que me sorprendan los resultados, sino más bien la actitud en el campo”.

El aspecto defensivo es otra de las cuestiones que preocupa al técnico. “Creo que no solo la defensa, sino cualquier línea donde se nota la falta de concentración”.

Y opina sobre el partido de hoy: “Nos viene bien porque es un equipo que va a estar arriba, entonces a lo mejor hace que nos volvamos a centrar como en los primeros encuentros de liga. Ellos son muy intensos, competitivos, de estar encima, con las ideas claras en un campo pequeño, con lo cual será muy disputado y aquel que tenga alguna relajación va a conceder goles”. En cuanto a las novedades del equipo, no podrán jugar esta tarde Mario por sanción así como Modesto, Civile, Lofti y Pablo por molestias físicas.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos en la máxima categoría, habiendo ganado el Velle los dos anteriores.

Eiroás, 17:15 horas.