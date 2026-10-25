Artes marciales

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El cuidado del cuerpo siempre ha sido muy importante. Higiene, alimentación, deporte… “Mens sana in corpore sano”, escribía en sus “Sátiras” el poeta romano Juvenal. Y tal como él aconsejaba, se trata de lograr un equilibrio entre el cuerpo y la mente. Que la salud fluya tanto física como mentalmente; aunque hoy día, dudo mucho que la mente no sea una pobre víctima del confuso batiburrillo que vivimos, con tanta información que genera estrés. Y el deporte triunfa: la profusión de gimnasios, maestros y tiendas dedicadas al tema lo acreditan. Al hilo de esta sana afición, leía el otro día la frase famosa que atribuida al célebre samurái Miyamoto Musashi que dice: “No hay nada fuera de ti que pueda hacer que mejores, te hagas más rico, más poderoso e inteligente. Todo está en tu interior. No busques nada fuera de ti”.
Se le considera el espadachín y samurái más célebre de la historia de su país, ya que además intervino en actos bélicos, hitos en el Japón y eliminó a grupos enteros de guerreros legendarios, entre otras muchas muertes.
Miyamoto Musashi, nacido en 1584, era espadachín, filósofo, estratega y escritor. Pero ustedes, queridos lectores, me preguntarán qué tiene que ver ese buen señor con el deporte. Y la explicación es que en su libro ya citado se concentran los principios de la estrategia, la disciplina mental, el autocontrol y la responsabilidad personal. Lo que ha de aplicarse siempre al entrenamiento de alto rendimiento y psicología deportiva. Esto, sin duda, lo saben aquellos amantes de deporte para quienes Miyamoto Mushasi es primer maestro.
Como también el escritor y dramaturgo Yukio Mishima, como el anterior japonés y admirador del código samurái, es conocido por todos aquellos que se dedican a las artes literarias o teatrales. Sin embargo, estos dos carismáticos personajes, cada uno en lo suyo, están trágicamente relacionados con la sangre. Yukio Mishima, por sus frustraciones políticas, se quitó la vida llevando a cabo el ritual seppuku, o lo que es lo mismo, el harakiri. Sus admiradores sintieron profundamente su trágica muerte. En cuanto a Miyamoto Musashi, murió un 13 de junio de 1645, después de batirse a muerte en más de 60 duelos, de los que salió invicto. Se le considera el espadachín y samurái más célebre de la historia de su país, ya que además intervino en actos bélicos, hitos en el Japón y eliminó a grupos enteros de guerreros legendarios, entre otras muchas muertes. Los historiadores no pueden llegar a una cifra más o menos cercana de las personas que mató. Era artista, filósofo y escritor.
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