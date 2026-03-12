De uno y otro lado

Sánchez ha cogido por los pelos aquel bonito lema de “No a la guerra” que los intelectuales de las artes cinematográficas que se suponen a sí mismos recipiendarios y únicos practicantes de la cultura, y lo ha puesto otra vez en circulación aunque los aviones sigan saliendo de Rota y haya mandado una fragata de lujo a la zona de conflicto eso sí, con el extraño mandato de no salir a la mar no sea que se le peguen las ganas en su contacto con el portaviones que ha mandado Macron y tengamos una contradicción con el mensaje de paz que trasmitimos. En esta situación, Sánchez tiene que actuar pisando huevos porque si bien no es bueno que lo identifiquen con Trump –la señora Von der Leyen se ha venido arriba en su alineación con los intereses estadounidenses y ya la tiene armada en su casa- tampoco queda muy propio que lo retraten al lado del joven ayatola heredero de su finado padre, ese que trata a las mujeres como burras de carga, las ajusticia por llevar el velo mal compuesto, y encarcela y mata a sus súbditos en nombre de Alá.

Se trata por tanto de alcanzar un equilibrio muy delicado entre las apetencias de un loco que se cree el dueño del mundo, y un obseso capaz de, enarbolando el nombre de Dios por bandera, reconducir a su pueblo hasta los peores periodos de oscuridad, embrutecimiento y primitivismo propios de tiempos anteriores a la Edad Media. Es curioso pero gracias al régimen político-religioso imperante en Irán, el país es ahora mucho peor, más obtuso, intransigente, inculto, iletrado y retrasado que en el siglo XII. Se trata de un milagro pero al revés que apenas tiene parangón en otras latitudes de la evolución humana.

Apostar por la involución, el trato vejatorio hacia las mujeres, el envilecimiento y la intolerancia no es precisamente una gran tarjeta de visita en los tiempos que corremos sobre todo para un partido que se ha autoproclamado defensor y estandarte de los derechos de la mujer y su lucha por la igualdad a pesar de Koldo, Ábalos y todos los demás. Ponerse del lado de un bárbaro inculto y avasallador, megalómano y agresivo tampoco es como para tirar cohetes. Desde Moncloa los analistas presidenciales que son legión, deben estar trabajando a destajo a ver por donde le meten mano a la bicha. La luz de sus ventanas no se apaga nunca.