Remontada del Antela ante el Choco para seguir arriba (3-2)

Los jugadores del Antela celebran el momentáneo 3-1, el logrado por Carlos de penalti en el minuto 68.

El Antela mantiene la buena dinámica después de ganar por 3-2 en A Moreira con mucha solvencia al Choco un partido en el que fue de menos a más y en el que necesitó remontar el tempranero gol visitante, que se adelantó cuando solo se habían jugado 13 segundos. Charly no tardó en igualar y aunque los locales estaban siendo superiores, no fue hasta la segunda parte cuando tomaron ventaja primero nada más regresar con un tanto en propia meta y casi sentenciaron después con otro de penalti de Carlos en el 68. En el 90 acortó distancias el Choco, aunque en los cinco de alargue no llegó a inquietar lo más mínimo.

El Antela salió del vestuario con el temor de que el Choco era su bestia negra (lo descendió hace dos años y este curso en la ida le metió cuatro) y no tardó en pagarlo. Saque de centro de los redondelanos, pase al extremo izquierdo, centro al área y Alejandro Graña, entrando desde atrás libre de marca, toca con sutileza pegado al palo izquierdo de Bruno Pío para poner el 0-1. Iban 13 segundos y adiós a la imbatibilidad, que se quedó en 331 minutos.

La única lectura positiva del golpe nada más comenzar, que quedaba todo por delante para la remontada. No se desesperó el Antela, que tardó cinco minutos en despertar. Ahí trenzó su primera combinación y cuatro minutos después tuvo la primera llegada. Internada de Cole por el extremo izquierdo, que llegó a línea de fondo y su pase muy peligroso atrás fue despejado por la zaga.

Fue un aviso, porque un minuto después llegó el empate. Pase largo a la banda derecha, controla Charly en la prolongación del área grande, ve fuera de sitio al meta Diego Pérez y su toque de interior se cuela raso para el 1-1. El lío inicial quedaba solventado.

El Antela se fue haciendo dueño del partido y lo intentó casi siempre con velocidad por las bandas. Charly fue un quebradero de cabeza para los redondelanos por la derecha y en el otro extremo el peligro lo llevaron las internadas de Cole y Carlos. Un remate desviado de este último desde la frontal después de una acción a balón parado fue una nueva llegada local.

Después de unos minutos de parón en los que el Choco parecía reaccionar, el Antela volvió a la carga. Fue después del enésimo error de la defensa visitante. Robo de balón en el área, control de Carlos y remate que sacó con los pies el portero, en el minuto 38.

El Choco no dio señales de vida hasta la última acción del primer tiempo, con un remate demasiado alto de Alexander desde la frontal en una buena aproximación.

Así se llegó al descanso, con un Antela que empezó dormido y lo pagó, aunque despertó a tiempo para igualar y ser mejor que el Choco, aunque sin premio.

Bruno Gómez dio entrada de inicio a Negrete y Hernández en sustitución de Jorge y Xavi Lama. La cosa no pudo comenzar mejor, porque un centro desde la izquierda de Cole fue despejado por Pablo hacia su portería, haciendo el balón una parábola que sorprendió al meta visitante para el 2-1. Solo se habían jugado 39 segundos.

La posesión continuaba siendo del Antela, ante un Choco incapaz de crear juego. En el minuto 58, nueva ocasión limiana, con una falta lateral ejecutada por Negrete muy cerrada que despejan entre el portero y la defensa en el 58.

Negrete y el público local pidieron penalti en el 63. Jugadón del atacante por la izquierda, se interna en el área después de dejar atrás a su par y luego de caracolear a dos defensores parece ser trabado, aunque el árbitro no decretó nada.

Sí pitó en el 68, en un pase entre líneas al área a Mauro, que se adelantó al portero y fue trabado. Lanzó desde los once metros Carlos para marcar el 3-1.

El partido, que había sido muy limpio, se empezó a enredar, aunque por suerte, todo se calmó. Por delante, el Antela tuvo un partido muy plácido hasta que en el minuto 90, un Antela demasiado relajado, encajó el 3-2 después de una internada por la izquierda conpase atrás a Hugo Fernández, que anotó a puerta vacía.

No pasó por más apuros el Antela, que suma tres más y aumenta una racha que le tiene en el top-5.

Ficha técnica Antela FC: Bruno Pío, Pucho, Boán, Nico, Carlos (Raúl Dinís, minuto 69), Xavi Lama (Hernández, minuto 46), Jorge (Negrete, minuto 46), Cole (Pedro, minuto 79), Constela, Charly y Mauro. CD Choco: Diego Pérez, Pablo, Rubén (Hugo Fernández, minuto 77), Diego Rodríguez, Alejandro Graña, Roberto (Álex, minuto 87), Alejandro García, Daniel (Xavi, minuto 87), Alexander (Adrián, minuto 59), André (Borja, minuto 59) y Lucas. Goles: 0-1: Alejandro Graña, minuto 1. 1-1: Charly, minuto 10. 2-1: Pablo -propia meta-, minuto 46. 3-1: Carlos -penalti-, minuto 68. 3-2. Hugo Fernández, minuto 90. Árbitro: Joao Díaz, auxiliado por Andrés Esteves y Pedro Ferreiro, pertenecientes a la Federación de Oporto. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 en el Grupo 2 de Preferente disputado en A Moreira ante 318 espectadores.