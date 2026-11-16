Remontada de pedigrí del Barco (2-1)

Los jugadores del Barco celebran ante la afición el segundo tanto logrado por Raúl Paz en Calabagueiros.

El CD Barco firmó una remontada de mucho mérito para imponerse al líder, el Boiro, en Calabagueiros. Los barquenses, que estrenaban a Brais Prados en el banquillo tras la marcha de Agustín Ruíz, supieron sobreponerse al gol inicial de los visitantes para acabar llevándose tres puntos de enorme valor.

El encuentro comenzó con un susto para los barquenses. Apenas se habían disputado dos minutos cuando Aarón Martínez dispuso de una oportunidad clarísima para adelantar al Boiro, pero erró a puerta vacía. En el rechace, Imanol apareció con una gran intervención para evitar que el balón terminase en la portería.

Manu, desde la frontal del área, probó fortuna dos minutos después con un disparo que obligó a Borja Rey a lucirse con una gran estirada para impedir el 1-0.

El Boiro, sin embargo, conseguiría adelantarse en el marcador en el minuto 17. Tras un centro al área, Landeira se elevó para rematar de cabeza y superar por arriba a Imanol.

Los visitantes pudieron ampliar su ventaja poco después. Peque protagonizó una larga conducción de unos 50 metros, quedándose solo ante Imanol, pero su disparo terminó marchándose fuera. Tampoco tuvo fortuna Yosi en el minuto 34, cuando una contra del conjunto del Barbanza acabó con un lanzamiento que se estrelló en el poste.

Segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, el panorama cambió por completo. El Barco dio un paso adelante y comenzó a acumular presencia en campo contrario ante un Boiro que optó por replegarse y proteger. Los de Brais Prados fueron creciendo con el paso de los minutos y comenzaron a encontrar espacios para inquietar a Borja Rey.

Aún así la primera llegada fue para el Boiro, en una falta lateral, pero a partir de ahí el Barco fue el dominador. Manu volvió a probar fortuna en el minuto 62 con un disparo que se marchó alto y fue el preludio de un buen número de aproximaciones a la portería defendida por Borja Rey.

En el minuto 76. Raúl Paz protagonizó una gran acción individual que terminó con un penalti a su favor. Borja Rey adivinó el lanzamiento de Diego Souto y consiguió detenerlo. Sin embargo, el guardameta no pudo evitar que marcase el rechace para empatar.

La reacción barquense fue inmediata. Apenas dos minutos después, en el 78, prácticamente tras sacar de centro, el Boiro perdió el esférico, Santín protagonizó una nueva acción ofensiva y puso el balón para que Raúl Paz culminase la remontada con el 2-1.

El Boiro intentó estirarse en busca del empate y subir sus líneas, pero el Barco encontró espacios para hacer daño y dispuso de varias oportunidades para sentenciar. Diego Souto protagonizó algunas de ellas, mientras que Cruz y Santín tuvieron una ocasión muy clara en un mano a mano en el que no llegaron a entenderse. La última gran oportunidad llegó en el minuto 93, cuando Santín se plantó solo ante Borja Rey, que consiguió detener su disparo.

Finalmente, triunfo de prestigio de un Barco que fue de menos a más durante el partido ante un rival, el Boiro, que cuenta con mucha pólvora en sus filas y vio como hasta su entrenador, José Tizón, acabó expulsado.