Oros en Madrid para la armada ourensana en jiu jitsu

SUPERCOPA DE ESPAÑA
El pabellón Francisco Valcárcel de Villaviciosa de Odón (Madrid) acogió la séptima edición de la Supercopa de España de jiu jitsu en las categorías infantil, cadete y júnior (sub-16, sub-18 y sub-21).
Hasta la Comunidad de Madrid partieron nueve integrantes del Jiu Jitsu Club Gimnasio Marbel que estuvieron tutelados en el tatami por el Maestro y seleccionador gallego, Felipe Iglesias y la Maestra Anita Fernández.
Los ourensanos completaron una brillante Supercopa al conseguir colgarse 14 medallas. Grettel Pazos (-63 kilos), Catuxa González (-70) y Lucía Caneiro (-52) se proclamaron campeonas en la modalidad de ne waza Júnior (restringida en el suelo). Además, Caneiro añadió otro oro junto a su compañera Silvia Iglesias en dúo show.
El otro dúo del Club Marbel, integrado por Carla Seoane y Beatriz Nesi en categoría cadete, logró dos meritorias medallas de plata, una en cada modalidad. A ellas se añadió Catuxa González, con otro segundo puesto en podio en la modalidad de Lucha. Además, Leire Carrera (-57 kilos) y Martín Filgueira (-69), lograron el doblete en las dos modalidades individuales de combate -lucha y ne waza en la categoría júnior; mientras Daniel Ferrero (-62) y Grettel Pazos sumaron otra cada uno en ne waza y lucha, respectivamente.
El festival del conjunto ourensano se completó con otro metal en dúo kata de la pareja Lucía Caneiro-Silvia Iglesias.
Tanto Felipe Iglesias como Anita Fernández acabaron muy satisfechos por el rendimiento mostrado de la armada ourensana en la competición disputada en Villaviciosa de Odón: “Es un premio al gran trabajo que vienen desarrollando desde la temporada pasada”.
