Rubén Alcantarilla, del Peroxa: "Nunca fui delantero"

La jornada del pasado sábado, ante el Vilariño, quedará en el recuerdo del delantero del Peroxa Rubén Alcantarilla Antúnez (29-4-005) tras conseguir su primer hat trick: “No me puedo quejar dentro de un partido cuya primera parte estuvo difícil, solo que marcamos pronto y se dio bien la situación”.

El equipo lleva una racha de cinco encuentros sin perder: “Dentro de lo que cabe no nos podemos quejar, pero sí que podíamos haber hecho algún punto más”.

Rubén llegó esta temporada al club proveniente del Rayo 21, siendo sus inicios en el Ouresne CF, para luego intercalar en las bases del Pabellón y de los pontinos: “Llevaba dos años en el Rayo 21 y quería cambiar de aires, además de tener algunos amigos en la Peroxa que me hablaron de la posibilidad de ir y terminé decidiéndome”.

Habla sobre este cambio y la adaptación al nuevo grupo: “Ha sido muy buena, ya que los compañeros son muy buenos y me acogieron muy bien siendo un chaval de temprana edad”.

Su entrenador, Josiño Rodríguez, ya lo había visto jugar en juveniles: “Lo que me pide es que haga como yo sabía y hasta el momento no me puedo quejar. Nunca fui delantero como tal, más bien extremo, como en mis últimos dos años en el Rayo 21, aunque suelo moverme por esa zona del ataque”.

Con sus tres goles ante el Vilariño alcanza los cinco en seis partidos disputados: “Me sorprende porque hace mucho tiempo que no marco tantos goles y que recuerde nunca conseguí anotar un hat trick. De este partido me quedo con el primero, que fue un buen centro de Oli, con quien me compagino muy bien, y acabé con un buen remate de cabeza. Por su veteranía, Oli me da muchos consejos y además en un muy buen compañero”.

A la hora de analizar el discurrir de la liga, el jugador del Peroxa la ve muy competitiva: “Los resultados que se están dando ya avisan. Los de abajo le ganan o empatan con los de arriba, con lo cual se hace muy difícil puntuar”.

Aunque sostiene que lo suyo no es ser un goleador, a la hora de pensar en el pichichi su respuesta es clara: “Por mi cabeza nunca pasó la posibilidad de luchar por ese premio, veremos más adelante como se presenta la situación. Prefiero ayudar al equipo que estar obsesionado con ser el máximo goleador de la liga”.

El atacante se muestra realmente muy ilusionado con el actual presente del cuadro de O Marco; “Pienso que tenemos equipo para estar arriba e intentar meternos en los play off de ascenso”.