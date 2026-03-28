El CD Arenteiro cae y se complica la vida ante Unionistas de Salamanca (3-1)

El CD Arenteiro se enfrentaba este sábado a Unionistas de Salamanca. Los de Juanfran García necesitaban sumar los tres puntos tras ser empatados la anterior jornada en los últimos minutos del derbi ante el Celta Fortuna.

El conjunto de O Carballiño se encuentra en descenso. Los verdes se veían las caras con un equipo que acumulaba cuatro partidos sin ganar y buscaba los tres puntos para no entrar en la zona baja de la clasificación.

El partido comenzó con el CD Arenteiro poniendo el balón en juego pero las primeras ocasiones fueron para Unionistas. Carlos de la Nava obligó a los tres minutos a Diego García a evitar el primero en el Reina Sofía. El Arenteiro intentaba controlar el balón.

Antes de los diez minutos llegaba el gol local. Juan Artola conectaba un potente cabezazo a centro de su compañero. El delantero vasco colocó el balón lejos del alcance de García y ponía el primero en el marcador a los siete minutos. Reaccionó poco después el Arenteiro pero el remate de cabeza de Falcón era detenido por Salvi Carrasco.

Con el paso de los minutos, el CD Arenteiro se hizo con el balón pero sus ocasiones de peligro eran abortadas por la zaga local. Los jugadores de Unionistas de Salamanca se encontraban cómodos replegados.

Antes del segundo gol, los populares tuvieron algun acercamiento a la portería de Diego García. El más claro, un potente disparo de Víctor Olmedo desde 30 metros que mandó a córner Diego García. A falta de un minuto para el final de la primera mitad, un error de David Ferreiro era aprovechado por De la Nava.

El delantero local ponía un pase filtrado para Aarón Piñal que de primeras colocó el balón en la escuadra y el segundo tanto en el marcador tras pegar en el larguero.

La segunda mitad comenzaba con el Arenteiro intentando imponer el ritmo deseado por Juanfran. Poco duró y es que Unionistas supo contrarrestar el control del Arenteiro. Los populares evitaron que se jugara mucho en gran parte de los segundos cuarenta y cinco minutos.

Todo llegó en el último cuarto de hora cuando Álvaro Bastida recortaba distancias al rematar de cabeza el centro Ferreiro. Con ese gol los de O Carballiño daban un paso adelante y dejaban espacios a las espaldas. Perdonó el Unionista un par de ocaisones antes de la sentencia. Chiboko en una jugada individual ponía el 3-1 definitivo y con el se cerraba el partido.

El Arenteiro se queda diez puntos de la salvación y el margen de error cada vez más estrecho para el CD Arenteiro.