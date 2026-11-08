La San Martiño más populosa sale a la calle

El atletismo popular autonómico vuelve a reunirse en su gran fiesta anual. Regresa a las calles de la ciudad de Ourense la Carreira Popular do San Martiño, una prueba que da zapatilla rumbo a su medio siglo de historia. Eso será en 2027, pero antes, este domingo mismo, llega la edición número 49 y lo hace con unos números récord. Y es que son más de 11.000 los inscritos en las cuatro carreras dispuestas por la organización: la absoluta, la escolar, la infantil y la inclusiva.

Para abrir boca, a las 11:00 horas, la prueba absoluta, de 10 kilómetros homologados. Esta San Martiño 2026 está incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo, con categoría Internacional Nivel II. Cuenta con 4.063 corredores y entre ellos varios atletas top. Figuran entre la categoría masculina Abdessamad Oukhelfen, campeón de España de 10K y campeón de Europa de campo a través en dos ocasiones con la selección española; también Pablo Sánchez, campeón de España de 5K y plata en el Campeonato de Europa de media maratón con la selección española; así como David de la Fuente, campeón de Galicia y subcampeón de España de 5K en dos ocasiones y de 5.000 metros lisos, además de ser el ganador en 2025 en Ourense. La categoría femenina contará como principales figuras a Kiros Muaz, campeona de Etiopía de 10.000 metros lisos, con mejor marca personal en media maratón de 1h09min09s; Hana Mekonin, con una mejor marca personal de 4m04s en 1.500 metros lisos; además de Ester Navarrete, mundialista y olímpica, ganadora de la Popular do San Martiño las tres últimas ediciones. Pero más allá de que muchos focos se detengan en los top, la San Martiño sacará a relucir su esencia, el carácter popular, lo que le hace ser la más grande de Galicia.

Los menores

Los canteranos se dividen en dos carreras, una de 5 kilómetros, la que congrega a partir de las 12:10 horas a 2.926 corredores en las categorías sub-18, sub-16 y sub-14. La otra, de 1,1 kilómetros, tendrá su salida a las 13:00 horas y reúne a 2.073 atletas de las categorías sub-12 y sub-10.

El fin de fiesta llega a las 13:20 horas, con la prueba inclusiva, que cuenta con 1.995 inscritos, al igual que la sub-12 y sub-10, con un recorrido de 1,1 kilómetros.

Las cuatro pruebas tienen su salida en el Ponte do Milenio. La absoluta coge después Xesús Pousa, Avenida de Marín, Puente Nuevo para ir completando el recorrido que tiene ubicada la línea de meta en la Plaza de Concepción Arenal, después de recorrer Progreso. Ahí también finaliza la sub-18, sub-16 y sub-14, mientras que tanto la infantil como la inclusiva tiene la meta en Pardo de Cela.